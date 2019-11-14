СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы

Компания прорабатывает идею объединить подписки на свои сервисы (музыкальный, стриминговый и новостной), однако в этом вопросе может возникнуть ряд сложностей, пишет Bloomberg

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Корпорация Apple рассматривает возможность объединить свои платные сервисы, включая Apple News+, Apple TV+ и Apple Music, в единую подписку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Единая подписка может заработать уже в 2020 году. Таким образом Apple рассчитывает привлечь больше подписчиков, уточняют собеседники. Недавно компания уже начала экспериментировать с объединением подписок. Так, например, студентам, у которых есть подписка на Apple Music, начали предлагать бесплатную подписку на Apple TV+. Тем не менее, планы компании могут измениться, учитывая, насколько сложными могут быть подобные сделки, отмечает Bloomberg.

Подписка на Apple News+ сейчас стоит $10 в месяц. Половину от этих доходов получает Apple, вторую половину — издатели. В случае создания единой подписки на Apple News+, Apple TV+ и Apple Music издатели станут зарабатывать меньше, предполагают собеседники Bloomberg.

СМИ и сейчас не очень довольны заработком в Apple News+, отмечает агентство. Некоторые из них зарабатывают менее $20 тыс. в месяц, что меньше выручки от Texture — предыдущей версии сервиса, которую Apple приобрела в прошлом году.