СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
В «Союзмультфильме» сообщили о запуске нового цикла «Ну, погоди!» Общество, 23:39 Бизнесмена в Москве арестовали за обман паралимпийки с деньгами на протез Общество, 23:36 Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину Политика, 23:31 В Калифорнии умерла пострадавшая при стрельбе в школе Общество, 23:17 Историк-националист Вятрович стал депутатом Рады от партии Порошенко Политика, 23:02 Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая Политика, 23:02 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 23:00 Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку Политика, 22:38 Путин увидел в протестах в Латинской Америке признаки вмешательства извне Политика, 22:33 СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы Технологии и медиа, 22:28 Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита Политика, 22:23 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 22:22 Адвоката обвиняемого в убийстве аспирантки оплатили коллеги Соколова Общество, 22:12 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 21:55
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы
Компания прорабатывает идею объединить подписки на свои сервисы (музыкальный, стриминговый и новостной), однако в этом вопросе может возникнуть ряд сложностей, пишет Bloomberg
Фото: Андрей Соколов / DPA / ТАСС

Корпорация Apple рассматривает возможность объединить свои платные сервисы, включая Apple News+, Apple TV+ и Apple Music, в единую подписку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Единая подписка может заработать уже в 2020 году. Таким образом Apple рассчитывает привлечь больше подписчиков, уточняют собеседники. Недавно компания уже начала экспериментировать с объединением подписок. Так, например, студентам, у которых есть подписка на Apple Music, начали предлагать бесплатную подписку на Apple TV+. Тем не менее, планы компании могут измениться, учитывая, насколько сложными могут быть подобные сделки, отмечает Bloomberg.

Подписка на Apple News+ сейчас стоит $10 в месяц. Половину от этих доходов получает Apple, вторую половину — издатели. В случае создания единой подписки на Apple News+, Apple TV+ и Apple Music издатели станут зарабатывать меньше, предполагают собеседники Bloomberg.

Технологии и медиа
Apple запустила собственную стриминговую платформу

СМИ и сейчас не очень довольны заработком в Apple News+, отмечает агентство. Некоторые из них зарабатывают менее $20 тыс. в месяц, что меньше выручки от Texture — предыдущей версии сервиса, которую Apple приобрела в прошлом году.

Из трех сервисов компании первым заработал Apple Music. Его запуск состоялся 30 июня 2015 года. Посредством сервиса пользователи получают доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store.

Сервис для чтения журналов и новостей Apple News+ был запущен в сентябре 2015 года для жителей США. В марте этого года возможность пользоваться сервисом получили канадцы, а позднее жители Австралии и Великобритании. Подписчикам доступны более 300 популярных журналов, ведущих газет и электронных изданий.

Apple TV+ — видеосервис, который доступен для пользователей с обновленным приложением Apple TV, а также дает возможность смотреть по подписке эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы. С 1 ноября сервис запустили более чем в 100 странах, включая Россию.

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков
Теги: Apple, подписка
Материалы по теме
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Технологии и медиа
Apple отчиталась о рекордной выручке
Бизнес
Apple представила наушники AirPods Pro за 21 тыс. руб.
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter