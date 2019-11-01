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Apple запустила собственную стриминговую платформу

Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.

Компания предлагает пользователям семь дней бесплатного пробного периода подписки. После этого ее стоимость в России составит 199 руб.

С 1 ноября сервис запустили более чем в 100 странах, сообщали в компании. Он доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, на сайте tv.apple.com и на некоторых телевизорах Samsung.

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Apple представила новые часы и назвала сроки запуска своего видеосервиса

Дату запуска своей стриминговой платформы Apple объявила на презентации продуктов компании в сентябре. На ней будут доступны фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей Apple TV+, отмечали в компании. Apple планировала инвестировать в платформу $6 млрд только в этом году.

Теги: платформа, запуск, Apple, видеосервис
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