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СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
По данным Bloomberg, Apple наняла специалистов для работы над спутниковой технологией, которая позволит связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети операторов. Проект поддержал СЕО компании Тим Кук
Apple AAPL $279,52 -0,05% Купить
Фото: Mark Makela / Reuters

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По данным агентства, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий. Проект возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging — сервиса спутниковых фотографий, который был продан Google в 2014 году. После сделки специалисты до 2017 года руководили спутниковыми задачами поисковика.

Blooomberg отмечает, что проект находится на ранней стадии и может быть отменен. Однако, пишет агентство, в нем заинтересован лично СЕО компании Тим Кук, который дал понять, что этот вопрос для компании приоритетен.

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Как уточняет Bloomberg, неясно, пытается ли Apple заняться собственным дорогостоящим созданием спутников или просто разрабатывает наземное оборудование, которое будет получать данные от уже запущенных спутников и передавать их на мобильные устройства. Агентство предполагает, что Apple ищет способы связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети мобильных операторов.

В спутниковой индустрии много примеров финансовых провалов вроде банкротства всемирного оператора Iridium в 1999 году, напоминает агентство. Попытки закрепиться в индустрии от Amazon (Blue Origin основателя компании Джеффа Безоса в 2017 году заключила коммерческий контракт на запуск спутников с французской Eutelsat) и SpaceX пока также не приносят доходов. В то же время Apple редко заходит на новые рынки без четкого плана заработка, заключает Bloomberg.

Автор: Артём Губенко
Теги: Apple, спутники
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