На рынке недвижимости сообщили о планах GAP полностью уйти из России
Американский ритейлер GAP решил полностью покинуть российский рынок и закрыть все магазины в стране, заявила «Известиям» директор консалтинговой компании CORE.XP, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова.
Она уточнила, что пока все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) продолжают работать, однако, вероятно, это связано с тем, что у GAP часть арендных контрактов предусматривает уведомление об одностороннем разрыве с уведомлением за 3-6 месяцев. В противном случае нужно платить штраф.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что еще летом работали 23 магазина бренда. По его словам, процесс сворачивания бизнеса GAP в России завершится после того, как закончатся запасы товаров. Люлин считает, что логичным решением для компании было бы перемещать товары из менее популярных торговых точек в более посещаемые, таким образом постепенно закрывая магазины. Он указал, что в России GAP представляет турецкий франчайзи Fiba Retail, который может перейти на другие бренды.
GAP официально заявила о выходе из российского рынка в марте этого года наряду с другими иностранными компаниями. Решения принимались на фоне военных действий на Украине и возникших в связи с санкциями против России сложностями с поставками.
Однако в конце октября Reuters заявило, что поставки GAP в Россию продолжились. Согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось агентство, в период с 11 марта по 16 июля магазины Gap в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. Более чем в трех четвертях поставок в качестве поставщика указано Gap Europe Ltd, лондонское подразделение Gap Inc.
В компании объяснили это задержкой товара на таможне во время транзита из Турции, а также тем, что заказы, а продукцию были сделаны на много месяцев вперед. «Наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их окончательный заказ», — заявил представитель компании.
При этом, отмечает Reuters, в российских таможенных документах Турция не указывается. В компании это не комментировали.