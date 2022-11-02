Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
В МИД назвали нерациональным вводить запрет на въезд в Россию Политика, 05:35
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 05:30
На рынке недвижимости сообщили о планах GAP полностью уйти из России Бизнес, 05:18
Романы с руководителями признали более вредными, чем с коллегами Общество, 05:00
Как подорожали автомобили с пробегом с начала года: список и динамика цен Авто, 05:00
Госдеп допустил обсуждение потолка цен на нефть на встрече министров G7 Политика, 04:31
Кабмин Украины приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию Политика, 04:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты Политика, 03:21
Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября Политика, 03:04
В России в 200 раз выросло производство зонтов и детских молочных смесей Экономика, 03:00
Пентагон заявил об обеспокоенности возможной атакой Ирана Политика, 02:55
Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии соприкосновения в ДНР Политика, 02:22
Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на отток россиян Политика, 02:17
Антирекорд «Спартака» побили британцы. Главные события дня Лиги чемпионов Спорт, 01:56
Война санкций ,  
0 

На рынке недвижимости сообщили о планах GAP полностью уйти из России

«Известия»: американский GAP полностью уйдет из России
Американский ритейлер GAP полностью уйдет из России, закрыв все магазины, сообщили собеседники издания. Сейчас работают 11 из 23 точек. Франчайзи из Турции может заменить GAP другими брендами

Американский ритейлер GAP решил полностью покинуть российский рынок и закрыть все магазины в стране, заявила «Известиям» директор консалтинговой компании CORE.XP, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова.

Она уточнила, что пока все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) продолжают работать, однако, вероятно, это связано с тем, что у GAP часть арендных контрактов предусматривает уведомление об одностороннем разрыве с уведомлением за 3-6 месяцев. В противном случае нужно платить штраф.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что еще летом работали 23 магазина бренда. По его словам, процесс сворачивания бизнеса GAP в России завершится после того, как закончатся запасы товаров. Люлин считает, что логичным решением для компании было бы перемещать товары из менее популярных торговых точек в более посещаемые, таким образом постепенно закрывая магазины. Он указал, что в России GAP представляет турецкий франчайзи Fiba Retail, который может перейти на другие бренды.

GAP официально заявила о выходе из российского рынка в марте этого года наряду с другими иностранными компаниями. Решения принимались на фоне военных действий на Украине и возникших в связи с санкциями против России сложностями с поставками.

Однако в конце октября Reuters заявило, что поставки GAP в Россию продолжились. Согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось агентство, в период с 11 марта по 16 июля магазины Gap в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. Более чем в трех четвертях поставок в качестве поставщика указано Gap Europe Ltd, лондонское подразделение Gap Inc.

В компании объяснили это задержкой товара на таможне во время транзита из Турции, а также тем, что заказы, а продукцию были сделаны на много месяцев вперед. «Наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их окончательный заказ», — заявил представитель компании.

Читайте на РБК Pro
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров

При этом, отмечает Reuters, в российских таможенных документах Турция не указывается. В компании это не комментировали.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
закрытие магазинов ритейлер
Материалы по теме
В GAP пояснили продолжение поставок продукции в Россию
Бизнес
Beluga продала международные права на бренд водки
Бизнес
«Известия» узнали о планах Huawei уйти из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter