На рынке недвижимости сообщили о планах GAP полностью уйти из России

Американский ритейлер GAP полностью уйдет из России, закрыв все магазины, сообщили собеседники издания. Сейчас работают 11 из 23 точек. Франчайзи из Турции может заменить GAP другими брендами

Американский ритейлер GAP решил полностью покинуть российский рынок и закрыть все магазины в стране, заявила «Известиям» директор консалтинговой компании CORE.XP, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова.

Она уточнила, что пока все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) продолжают работать, однако, вероятно, это связано с тем, что у GAP часть арендных контрактов предусматривает уведомление об одностороннем разрыве с уведомлением за 3-6 месяцев. В противном случае нужно платить штраф.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что еще летом работали 23 магазина бренда. По его словам, процесс сворачивания бизнеса GAP в России завершится после того, как закончатся запасы товаров. Люлин считает, что логичным решением для компании было бы перемещать товары из менее популярных торговых точек в более посещаемые, таким образом постепенно закрывая магазины. Он указал, что в России GAP представляет турецкий франчайзи Fiba Retail, который может перейти на другие бренды.

GAP официально заявила о выходе из российского рынка в марте этого года наряду с другими иностранными компаниями. Решения принимались на фоне военных действий на Украине и возникших в связи с санкциями против России сложностями с поставками.

Однако в конце октября Reuters заявило, что поставки GAP в Россию продолжились. Согласно таможенным документам, с которыми ознакомилось агентство, в период с 11 марта по 16 июля магазины Gap в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. Более чем в трех четвертях поставок в качестве поставщика указано Gap Europe Ltd, лондонское подразделение Gap Inc.

В компании объяснили это задержкой товара на таможне во время транзита из Турции, а также тем, что заказы, а продукцию были сделаны на много месяцев вперед. «Наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их окончательный заказ», — заявил представитель компании.

При этом, отмечает Reuters, в российских таможенных документах Турция не указывается. В компании это не комментировали.