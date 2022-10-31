В GAP пояснили продолжение поставок продукции в Россию

В Gap объяснили продолжение поставок в Россию после заявления об уходе из страны

Несмотря на то, что GAP объявила об уходе из российского рынка, данные таможни свидетельствуют о поставках продукции компании вплоть до июля

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Заказы в Россию были сделаны намного месяцев вперед, по этой причине поставки продукции американского реитейлера одежды GAP в Россию пока продолжаются. Об этом компания сообщила агентству Reuters.

«Поскольку заказы делаются на много месяцев вперед, наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их окончательный заказ», — заявил представитель компании.

Таможенные документы, которые есть в распоряжении Reuters, показывают, что в период с 11 марта по 16 июля магазины Gap в Москве получил 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. Более чем в трех четвертях поставок в качестве поставщика указано Gap Europe Ltd, лондонское подразделение Gap Inc.

Агентство спросило, почему поставки продолжались и в июле. В GAP пояснили, что это случилось из-за задержки, которая произошла во время транзита из Турции. «Эти поставки были задержаны из-за более длительного времени транзита через Турцию, а также дополнительного времени обработки на российской таможне», — заявил представитель ретейлера Fiba Perakende Grubu, компания управляет всеми магазинами Gap в России, Турции и на Украине.

Несмотря на это, в российских таможенных документах Турция не упоминается в качестве места транзита продукции GAP. Fiba это никак не прокомментировала.

При этом компания официально заявила о выходе из российского рынка еще в марте этого года. Также поступили многие другие иностранные компании. Они выразили несогласие с военными действиями на Украине, а также со сложностями, возникшими после введения санкций против России. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса.

Как говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), ограничение деятельности или уход для большинства зарубежных организаций был сопряжен с ощутимыми финансовыми издержками, следует из материалов ЦСР. «С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию», — оценили эксперты центра.