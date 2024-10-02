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Военная операция на Украине ,  
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В России арестовали счета банков New York Mellon и JPMorgan на $372 млн

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Война санкций
Прокуратура подала иск к СНБО, Нацбанку Украины, JPMorgan и Bank of New York Mellon с требованием арестовать $372 млн на счетах американских банков из-за ареста активов «дочки» Сбербанка на Украине. Суд ходатайство удовлетворил
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры арестовал денежные средства в пределах $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank, открытых в российских банках, следует из опубликованного судом определения.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к СНБО Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank.

Генпрокуратура требовала признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (МРБ) — бывшей украинской «дочки» Сбербанка — «нарушающими права и законные интересы России» и взыскать с них солидарно около $372 млн (более 34,7 млрд руб. по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank.

Национальный Банк Украины отозвал лицензию у МРБ в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала спецоперации. После этого в банке было введено внешнее управление, в том числе всеми его активами.

В итоге суд постановил арестовать около $121 млн на счетах JPMorgan Chase Bank в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», и еще около $250 млн на счетах Bank of New York Mellon в Ситибанке. «Рассмотрев ходатайство истца о принятии обеспечительных мер и представленные документы, арбитражный суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения», — говорится в постановлении.

Генпрокуратура подала иск к СНБО, Нацбанку Украины и JPMorgan
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Национальный фонд инвестиций Украины — один из соответчиков по иску Генпрокуратуры — был учрежден в 2021 году с целью «реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины». Весной 2022 года, после начала спецоперации, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что этому государственному предприятию передадут все российские активы на территории страны.

В МИД России называли воровством любые возможные действия с замороженными средствами в других странах. В Кремле заявляли, что их конфискация на Западе станет «гвоздем в гроб» экономики и предметом судебных разбирательств.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура арест активов Нацбанк Украины СНБО Сбербанк JP Morgan
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