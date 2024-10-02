Импортеры вейпов пожаловались на миллиардные доначисления акцизов

Импортеры вейпов, которым таможня доначислила около ₽5 млрд акцизов за ввезенный в 2020–2022 годах товар, попросили Верховный суд прояснить позицию о законности ситуации. Ранее ВС вынес два противоположных решения по таким спорам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) обратился к председателю Верховного суда Ирине Подносовой с просьбой прояснить позицию органа относительно споров о доначислении налогов импортерам одноразовых электронных сигарет. Копия соответствующего письма есть у РБК, его подлинность подтвердили в СПИНИ.

Причиной обращения стала позиция таможенных органов, согласно которой импортеры помимо акциза на само устройство должны уплачивать акциз и на содержащуюся в нем никотиновую жидкость. Это, по мнению авторов письма, противоречит действующему законодательству.

В 2023 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, исключающие возможность двойного взимания акциза с одноразовых электронных сигарет, говорится в письме. Для этого сами электронные средства доставки никотина (ЭСДН) были исключены из перечня подакцизных товаров, а налог уплачивается только на жидкости, напоминают авторы обращения. Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составляет 42 руб. за 1 мл, в 2025-м вырастет до 44 руб., в 2026 году — до 46 руб.

Несмотря на это, позиция судов, где импортеры пытаются оспаривать доначисленные им таможенными органами акцизы на уже ввезенную в 2021 и 2022 годах продукцию, складывается неоднозначно, указывает СПИНИ. Так, например, в рамках соответствующего спора между компанией «Хайп Подс» из Приморского края и Центральной акцизной таможни (ЦАТ) Арбитражный суд Москвы встал на сторону импортера, апелляция подтвердила соответствующее решение, а Верховный суд, куда таможня обратилась с кассационной жалобой, отказался передавать ее на рассмотрение коллегии. Тем самым Верховный суд подтвердил правоту импортера, считают авторы обращения. Это произошло 25 июля 2024 года.

При этом «уже на следующий день», то есть 26 июля, та же судья Верховного суда, Татьяна Завьялова, вынесла противоположное решение по аналогичному спору между ЦАТ и импортером «Эклипс Девелоп», указано в письме. В частности, судья указала на то, что налог должен быть уплачен дважды — на электронную систему доставки никотина и жидкость.

Сложившаяся судебная практика «вызывает обеспокоенность» импортеров, так как она «сигнализирует об отсутствии единой позиции у разных ветвей власти» по данному вопросу — правительства, Госдумы и Верховного суда, говорится в документе. На запрос РБК в Верховном суде на момент публикации не ответили.

Почему ФТС доначисляла налоги

Взимать сразу два акциза таможенные органы начали с 2022 года, рассказала РБК управляющий партнер юридической компании LegalProLex Аргине Бабаян, которая представляет в судах интересы почти 15 импортеров, в частности компании «Русагротрейд», «Импорт трейд», «Профит проджект» и других. По ее словам, служба ссылалась на письмо Минфина от 5 марта 2022 года, согласно которому подакцизными признаются и устройства, и жидкости. Особенности налогообложения жидкостей в зависимости от того, поставляются они в комплекте с устройствами или отдельно, Налоговым кодексом не предусмотрены, говорилось в соответствующем письме (РБК ознакомился с его копией).

После появления этого документа, по словам Бабаян, таможенные органы начали доначислять налоги импортерам за уже ввезенные устройства. При этом юрист подчеркнула, что письмо Минфина носило рекомендательный характер. Суммарно, по ее данным, за 2020–2022 годы компаниям было начислено дополнительных налогов примерно на 5 млрд руб. Такую практику служба продолжала до 2023 года, пока не были приняты изменения в Налоговый кодекс, отметила Бабаян.

Совладелец приморской компании-импортера «Эклипс Девелоп» Максим Шумилин подтвердил РБК, что его компания столкнулась с доначислением акцизов. По его словам, речь идет о сумме 25 млн руб. за одноразовые сигареты Ufo, которые «Эклипс Девелоп» ввозил в 2020–2021 годах. Речь идет о 250 тыс. устройств, уточнил Шумилин. Он подчеркнул, что ввозимые электронные сигареты представляли собой единые устройства с жидкостью, которые невозможно было использовать по отдельности. Шумилин рассказал, что сейчас счета его компании арестованы — с них была списана половина суммы, а оставшаяся часть «ушла в минус».

По данным картотеки арбитражных дел, в числе компаний, столкнувшихся с доначислениями, — развивающее сеть Babylon Vapeshop ООО «Бабилон», которое принадлежит Сергею Бронецкому. Этот предприниматель был в числе покупателей российского бизнеса британского табачного концерна Imperial Brands (сигареты Davidoff, West). Гендиректор ООО «Бабилон» Игорь Самборский не ответил на звонки РБК. Кроме того, по аналогичному вопросу с таможенными органами судится «Арвиай рашен венчур инвестментс» — структура крупнейшего ретейлера в стране X5 Group (магазины «Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»). РБК направил запрос в X5 Group.

В пресс-службе Минфина вопросы по доначислению акцизов за одноразовые электронные сигареты перенаправили в ФТС. Там, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли сумму доначислений в 5 млрд руб., отметив лишь, что исчисление и уплата акцизов осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом. До 1 марта 2023 года в числе подакцизных товаров признавались и ЭСДН, и жидкости для них. Затем устройства были исключены из этого перечня, напомнили в ФТС.

Что говорят о ситуации юристы

В делах о доначислении акцизов суд принимал решения с учетом особенностей ввезенных устройств, обращает внимание советник юридической фирмы Birch Legal Антон Борисичев. Так, например, в деле «Хайп Подс», в котором суд встал на сторону импортера, в решении кассационной инстанции отмечалось, что основное потребительское свойство рассматриваемым товарам придает именно жидкость, говорит Борисичев. При этом суд прямо указал, что заявитель ввез ЭСДН одноразового использования, извлечение жидкости из которых без разрушения или повреждения устройства невозможно. Именно поэтому решение таможенного органа было отменено в части начисления акциза на само устройство, но оставлено в силе в части налогообложения акцизом жидкости, заключает юрист.

При этом в деле «Эклипс Девелоп», где суд признал взимание акцизов за жидкость и за устройство законным, потребительские свойства устройства, наоборот, не учитывались, обращает внимание Борисичев.

В ситуации, когда Верховный суд принял противоположные решения по аналогичным делам, нижестоящие суды оказываются в сложном положении, констатирует генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Теоретически они могут опираться на любое из этих решений, так как оба имеют равную юридическую силу, говорит она. Но на практике суды, вероятно, будут склонны следовать более позднему решению, рассматривая его как отражение более актуальной позиции Верховного суда, заключает юрист.