Верховный суд оправдал доначисление налогов на показаниях свидетелей

Верховный суд признал справедливым подход челябинских налоговиков, опиравшихся на показания свидетелей при расчете доначислений предпринимателю. Метод может получить распространение в борьбе с зарплатами в конвертах, говорит юрист

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России встала на сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в споре о доначислении около 275 тыс. руб. налогов на основании свидетельских показаний. Решение было вынесено 29 мая, а мотивировочная часть размещена 7 июня (РБК изучил ее). Как следует из нее, коллегия признала, что если налогоплательщик уклонялся от уплаты налогов, а документов по учету доходов и расходов нет, то инспекторы вправе определить сумму налога «расчетным методом» (то есть предположительно) на основе собранной информации о конкретном налогоплательщике и аналогичных налогоплательщиках. Эксперты, которых опросил РБК, отмечают, что свидетельские показания становятся иногда единственным аргументом налоговиков. Теперь этот принцип может получить распространение и в делах о скрытых зарплатах.

Предыстория спора

Налоговая инспекция города Челябинска на основании решения от 28 декабря 2020 года провела выездную проверку индивидуального предпринимателя Елены Новоселовой, которая занималась реализацией и сдачей в аренду недвижимости. По ее результатам были доначислены налоги за 2017–2019 годы в общем размере более 3 млн руб.

Женщина оспорила это в Арбитражном суде Челябинской области, который частично удовлетворил ее жалобу, признав недействительным решение о доначислении налогов на сумму 237,1 тыс. руб. и страховых взносов на сумму 38,7 тыс. руб. С этим, в свою очередь, не согласились налоговики.

Впоследствии решение арбитражного суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции — 18-й арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа. Суды исходили из того, что в силу ряда положений Налогового кодекса (в частности, ст. 90 «Участие свидетеля») свидетельские показания не могут служить единственным и достаточным доказательством, безусловно подтверждающим факт получения предпринимателем денежных средств от физических лиц в том размере, который вменяется налогоплательщику. В результате дело дошло до Верховного суда. Коллегия поддержала кассационную жалобу межрайонной инспекции ФНС и направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области в части доначислений на 275 тыс. руб.

Показания свидетелей

Размер полученного дохода предпринимательницы от сдачи в аренду недвижимости был определен налоговым органом на основании свидетельских показаний арендаторов, которые в ходе допросов указали сумму арендных платежей и сроки аренды, а также на основании условий договоров аренды. В связи с этим суд первой инстанции признал недоказанным факт и размер занижения дохода. Никаких других документов, подтверждающих получение предпринимателем дохода в определенной сумме, в материалах выездной налоговой проверки не было.

Однако Верховный суд определил, что «в случае совершения налогоплательщиками действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, в том числе отсутствие учета доходов и расходов, либо ведение учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги, <...> сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, подлежит определению расчетным способом на основании имеющейся у налогового органа информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках». Коллегия ссылается на ст. 31 Налогового кодекса, в которой закреплено право налоговых органов определять суммы налогов на основании имеющейся у них информации.

Бремя доказывания, что налоговики ошиблись в своих оценках, лежит на налогоплательщике, рассудила коллегия. «Это обусловлено тем, что в случае применения расчетного метода начисления налогов достоверное исчисление налогов невозможно по объективным причинам. Налоги могут быть исчислены достоверно только при надлежащем оформлении учета доходов и расходов», — говорится в определении. Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов, также указано в нем.

Обоснованность подхода

Суд не указал на то, что при оценке размера доначисленных налогов можно ориентироваться только на показания свидетелей, уточняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Налоговый орган в ситуации, в которой налогоплательщик не предоставляет информации о доходах и расходах, вправе применять расчетный метод начисления, который по умолчанию не гарантирует и не предполагает высокой степени точности соответствия, а опираться он вынужден исключительно на имеющиеся у него сведения. И поскольку единственным источником сведений в конкретной ситуации являлись именно свидетельские показания, они, как решила коллегия, допустимы в качестве источника сведений, налогоплательщик же, на которого законом возложено бремя доказывания недостоверности расчетов, никаких сведений не предоставил», — объясняет Федюкин.

Если бы предприниматель был заинтересован в снижении объема доначисленных налогов, он бы представил суду сведения о своих реальных доходах, предполагает эксперт. «Да, это не позволило бы ему избежать доначисления как такового, но, возможно, сумма оказалась бы меньшей», — сказал Федюкин.

Специфика дела в том, что сложно предположить иные доказательства, при помощи которых можно доказать факт расчетов наличными «мимо кассы», говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «В условиях, когда налогоплательщик сделал все для того, чтобы невозможно было подсчитать сумму причитающихся налогов, абсолютно логично применение налоговой инспекцией расчетного метода», — считает он.

Последствия для дальнейшей практики

Действительно, Верховный суд прямо не указал, что свидетельских показаний достаточно для применения расчетного метода, говорит юрист практики «налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Данил Садовский. Однако, по его словам, тенденция превращения свидетельских показаний в «царицу доказательств» налоговых споров очевидна. «Ведь зачастую именно свидетельские показания в отсутствие каких-либо иных документальных подтверждений становятся единственным аргументом претензий налоговых органов», — указывает он.

Решение крайне неблагоприятно для налогоплательщиков, поскольку дает широкое поле для возможных будущих прецедентов, основанных на свидетельских показаниях, считает советник BGP Litigation Денис Савин.

Если нижестоящие суды далее будут «слепо следовать» данному судебному прецеденту, это может привести к появлению негативной судебной практики, когда любое справедливое или несправедливое решение налоговых инспекций будет признаваться законным при наличии «нужных свидетельских показаний», опасается адвокат Игорь Апостол.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов предупреждает, что свидетельские показания могут быть субъективными и ненадежными. Свидетели — живые люди и могут, например, «вспомнить» то, чего не было, — особенно в ситуации стресса, которым для любого человека является допрос в госоргане, рассуждает он. Важно, чтобы количество допрошенных свидетелей было достаточным для минимизации риска оговора, говорит Зарипов.

Что касается расчетного метода, то грубый расчет вполне допустим, полагает юрист. Другое дело, что определенные таким образом суммы недоимки не должны становиться основой для административной и уголовной ответственности, так как «привлечение к юридической ответственности требует более строгого стандарта доказывания, который действительно не терпит приблизительности».

После такого решения вполне возможен «ренессанс» расчетного метода, допускает Зарипов. Для многих предпринимателей это рискует стать головной болью, поэтому совет один — полностью учитывать доходы и зарплаты в учете, говорит эксперт. С учетом того, что в февральском послании президента была поставлена задача закрыть всяческие лазейки, которые используются для ухода от налогов, свидетельские показания и затем расчетный метод можно будет использовать не только в делах по сокрытию выручки, но и по зарплатам в конвертах, полагает он. РБК направил запрос в ФНС.