Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину

Замруководителя ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий при выдаче акцизных марок, что повлекло ущерб на 1,228 млрд руб. Елена Ягодкина вину не признала

Елена Ягодкина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Басманный районный суд Москвы отправил под арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину, передает корреспондент РБК из зала суда. Ее подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что Елену Ягодкину задержали по подозрению в причастности к коррупции. Расследование касается начисления таможенных пошлин за период с 2011 по 2019 год, сообщал собеседник РБК. В этот период Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. У силовиков возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. «Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть «развилки» — по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой — 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая», — говорил источник.

В среду в ходе заседания по избранию меры пресечения следователь сообщил, что в ходе следствия было установлено: Елена Ягодкина превысила полномочия при выдаче акцизных марок. По словам представителя следствия, Ягодкина обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний — ООО «Виноград» и ООО «Фолиан», — которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн, налог на прибыль 114 млн руб.

Адвокат задержанной попросил у суда избрать не арест, а другую меру пресечения. Он рассказал, что у Ягодкиной более 20 наград по службе, включая президентские награды. «Есть сведения, что подзащитная занималась благотворительностью и даже сдавала кровь для пострадавших. Она человек неравнодушный и думаю, что следователь немного переусердствовал относительно подозрений в адрес подзащитной», — отметил адвокат. Он также добавил, что у нее есть допуск секретности, скрыться она не сможет, к тому же, у нее истек срок действия загранпаспорта.

Ягодкина на заседании вину не признала, и сообщила в суде, что готова давать показания в рамках расследования. «За 27 лет работы в таможенной службе я действовала в интересах государства, — сказала она, — никаких указаний лицам, отраженным в постановлении следователя, или иным лицам я не давала. О компаниях мне не было известно, что они аффилированы, никаких лиц, имеющих отношении к руководству компании, я не знала». Она также сообщила, что располагает информацией о предоставлении отчетов по акцизным маркам, с них были взысканы средства по банковским гарантами, а также налоги в полном объеме.

По словам Ягодкиной, в Росалкогольрегулировании были инициированы действия по блокировке акцизных марок, по которым не предоставлен отчет, что не позволило попасть на рынок контрафактной продукции. «Прошу применить более мягкую меру пресечения. Я бы вообще хотела подписку», — сообщила женщина.

Елена Ягодкина в 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет и сразу же поступила на работу в таможенные органы. Она начинала свою карьеру с должности инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни, а к 2011 году стала заместителем начальника управления — начальником Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

С августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в январе 2018 года возглавила это управление. Заместителем руководителя ФТС Ягодкина стала в 2019 году. Ведомство ее задержание не комментировало.