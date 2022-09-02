Старейший в мире оператор tax free продал долю в российском бизнесе

Россия была одним из немногих рынков, где швейцарская Global Blue работала не напрямую, а с местным партнером. Теперь она продала 51% в совместном предприятии с Рубеном Варданяном и вышла из российского бизнеса

Фото: Никита Попов / РБК

Швейцарская Global Blue, старейший оператор tax free в мире, выходит из совместного предприятия с бизнесменом Рубеном Варданяном и продает свою долю российским партнерам, следует из отчетности компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (есть у РБК).

Global Blue принадлежала доля в 51% в российском юрлице. «11 июля 2022 года Global Blue продала свою долю в размере 51% в совместном предприятии в России, продав свою долю партнеру с возможностью выкупа этого пакета акций в течение определенного времени», — говорится в сообщении. Сколько будет действовать опцион на обратный выкуп акций компания не уточняет.

Поводом для выхода из предприятия стали риски, связанные с введением санкций против России после начала операции на Украине, говорится в отчете, а также те ограничения, которые против иностранного бизнеса вводила сама Россия.

На российский рынок Global Blue вышла в 2018-м: с января в преддверии чемпионата мира по футболу в России в пилотном режиме заработала система tax free. Россия была одним из немногих рынков, где швейцарская компания работала не напрямую, а с местным партнером. После прихода было объявлено, что развивать бизнес Global Blue будет совместно с Рубеном Варданяном (в рейтинге российского Forbes его состояние оценивалось в $1 млрд).

Согласно июльской отчетности компании, выручка российского подразделения Global Blue упала на 98% по сравнению с теми же месяцами доковидного 2019 года. Компания не исключала ухода с российского рынка.

Рубен Варданян 1 сентября объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Все российские активы он пообещал передать под управление в семейный фонд.