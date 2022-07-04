Пришедший в Россию к ФИФА-2018 оператор tax free заявил о возможном уходе

Один из крупнейших международных операторов tax free, швейцарская Global Blue, из-за последствий военной спецоперации подготовил программу сокращения операций в России и не исключает продажу доли в своем СП с Рубеном Варданяном

Фото: Global Blue Group / YouTube

Из-за снижения доходов в России и возможных репутационных рисков швейцарская Global Blue, старейший оператор tax free в мире, изучает возможность продажи своей доли в российском совместном предприятии, говорится в отчетности головной Global Blue Group Holding AG за предыдущий финансовый год, который закончился 31 марта 2022 года.

Последовавшие после начала российской военной спецоперации на Украине санкции, в частности, взаимные запреты на полеты с США, Великобританией и странами ЕС, приостановка в России работы международных платежных систем Visa и Master Card, а также запреты на продажи в Россию предметов роскоши повлияли не только доступность этих товаров в России, но и на их продажи россиянам в торговых точках ЕС, отмечает Global Blue.

В апреле-мае 2022 года выручка российского подразделения Global Blue упала на 98% по сравнению с теми же месяцами доковидного 2019 года, указано в отчетности.

Когда Global Blue появилась в России На российский рынок швейцарская компания вышла в 2018-м — с января того года в преддверии чемпионата мира по футболу в стране в пилотном режиме заработала система tax free. Россия стала одной из немногих стран, где оператор работает не напрямую, а с местным партнером — бизнесменом Рубеном Варданяном. В последнем рейтинге богатейших бизнесменов российского Forbes за 2021 год Варданян занимал 116-е место с состоянием $1 млрд. В зарегистрированной в Нидерландах Global Blue Russia Holdings B.V. международному оператору принадлежит 51%. Это юрлицо — единственный учредитель российской ООО «Глобал Блю». Базирующаяся в Швейцарии Global Blue начинала свой бизнес в Скандлинавии. В августе 1980 года компания впервые предложила шведским туристам, приезжающим в Германию, возврат НДС с покупок. Поэтому Global Blue называет себя пионером tax free шоппинга. Сегодня оператор работает в 50 странах.

Хотя российский бизнес представлял незначительную часть консолидированной выручки Global Blue, оператор считает, что он может подвергать его потенциальным санкционным рискам и последующим репутационным. Поэтому компания рассматривает программу снижения операционных расходов в России, а также продажу доли в совместном предприятии, что в будущем может негативно сказаться на финансовых результатах Global Blue. Однако компания не дает гарантий, ни что эта сделка состоится в целом, ни что она будет проведена на выгодных для оператора условиях.

РБК обратился с запросом о комментарии к Рубену Варданяну.

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В своей последней отчетности Global Blue не раскрыла показатели российского подразделения за последний закончившийся финансовый год, однако уточнила, что в финансовом году, закончившимся 31 марта 2020 года (когда пандемия затронула только начиналась), российские операции по возврату tax free принесли не более 1% от выручки всей группы. В тот период локальная выручка составила €1,8 млн, а чистая прибыль — €652 тыс. Кроме того, в доковидные годы, услуги путешественникам- резидентам России по возмещению НДС в других странах составляли примерно 6% от выручки компании.

Общая выручка Global Blue за отчетный 2022 финансовый год выросла год к году почти в три раза до €125,9 млн, чистый убыток сократился на 80%, до €94,7 млн. В последние годы на оператора негативно влияют последствия пандемии коронавируса.

Помимо Global Blue в России работают еще два оператора tax free: международный Planet и местный Hi Sky. Выручка по РСБУ российского ООО «Планет пеймент рус» в 2021 году выросла год к году на 45%, до 60,9 млн руб, а у ООО «Скай Финсервис» напротив снизилась на 58%, до 9 млн руб.

