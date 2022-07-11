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Electrolux Professional уйдет из России

Активы профессионального подразделения Electrolux в России передадут местному руководству, головная компания после февраля приостановила операции в России. На Россию приходилось около 1% глобальной чистой выручки компании
Фото: Electroluxprofessional.com
Фото: Electroluxprofessional.com

Шведская компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, активы будут переданы местному менеджменту, так как продолжение работы на российском рынке сочтено невозможным. Об этом говорится в сообщении компании.

Президент и генеральный директор Electrolux Professional Альберто Заната заявил, что компания соблюдает все санкции и правила экспорта в Россию. Но в условиях спецоперации и санкций в компании считают, что не смогут «продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», сказал он.

В Electrolux Professional оценивают предстоящие траты, связанные с уходом с российского рынка, в 35 млн крон (205 млн руб. по курсу ЦБ). В компании уверены, что в остальном решение не окажет существенного влияния на рентабельность группы или ее прибыль. Число сотрудников в российском подразделении Electrolux Professional насчитывает 25 человек, объем продаж в России в прошлом году составил около 1% от глобальных показателей компании.

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Фото:lg.com

Контролируемую продажу российских дочерних компаний группы местному менеджменту в компании сочли наилучшим способом обеспечения дальнейшего соблюдения ограничительных мер и «ответственным способом прекращения отношений с коллегами в России, которые на протяжении многих лет являются очень уважаемой частью компании».

Electrolux Professional является дочерней компанией Electrolux, первая ориентируется на профессиональных клиентов, вторая — на бытовой технике. По состоянию на 2021 год Electrolux Professional осуществляла продажи примерно в 110 странах, в ней работали 4 тыс. сотрудников. В 2019 году чистый объем продаж составил около 9,28 млрд шведских крон, в 2021-м — 7,9 млрд шведских крон.

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В компании после начала спецоперации России назвали происходящее «серьезным нарушением международного права» и сообщили, что сосредоточили усилия на помощи деятельности Красного Креста на Украине. В компании затем приостановили операции в России и Белоруссии, продажи также были приостановлены и на Украине вместе с работой завода, расположенного в западной части страны.

«После тщательной оценки рисков ограниченные продажи и производство на Украине возобновились во второй половине апреля. В 2021 году на Россию, Белоруссию и Украину приходилось примерно 2% чистых продаж группы», — говорится на сайте Electrolux.

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Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Из-за решения иностранных производителей электроники свернуть операции в России ретейлеры столкнулись к началу июня с сокращением ассортимента, наиболее существенное снижение предложения произошло у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple, выяснил РБК.

Меньше выбора стало в тех категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах, сообщил коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.


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