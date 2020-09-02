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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Группа ПИК Сергея Гордеева купила у «дочки» ВТБ бывшую территорию санатория в Сочи, подходящую для строительства жилья. В пандемию COVID-19 спрос на жилье в Сочи стал ажиотажным, а цены выросли почти на 30%
ПИК PIKK ₽536,6 +2,17% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03557 -1,39% Купить
Вид на Хостинский район
Вид на Хостинский район (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ. Последняя имеет договор аренды на 12,4 га в Хостинском районе Сочи в 150 м от Черного моря. Земля находится в федеральной собственности, договор аренды действует до 2055 года.

До 31 августа «Парасанг системс» была подконтрольна комбинированному паевому инвестфонду «Девелоперские активы» под доверительным управлением «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». В этот фонд в июле вошли активы дочерней компании ВТБ «Галс-Девелопмент».

В группе ПИК и «Галс-Девелопмент» отказались от комментариев. РБК направил запрос в ВТБ.

«Галс-Девелопмент» планировала построить у Черного моря элитный жилой комплекс. Строительство жилья разрешено на участке и согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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Фото: pik.ru

По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, участок подходит для строительства жилья повышенных ценовых сегментов, как минимум бизнес-класса. «Галс-Девелопмент» купила проект в декабре 2018 года, тогда в Colliers International оценивали сумму сделки в диапазоне от 2,6 млрд до 3 млрд руб. С тех пор, по словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость участка осталась на том же уровне.

Что будут делать с памятником конструктивизма

В советские годы на участке, который приобрела «дочка» ПИК, находился Институт курортологии и физиотерапии с санаторием. Главное здание института площадью 7,3 тыс. кв. м признано объектом культурного наследия федерального значения, его также арендует «Парасанг системс». Это памятник конструктивизма, который в 1928–1929 годах построил архитектор Алексей Щусев. Здание было заброшено с 1990-х годов. Согласно данным ЕГРН, здание института предполагается приспособить под пансионат с лечением. Обязанность провести ремонтно-восстановительные работы по сохранению памятника прописаны в договоре об аренде. Год назад в пресс-службе Росимущества поясняли, что компания «Галс-Девелопмент» должна завершить их до 1 мая 2020 года. РБК направил запрос о результатах работ в Росимущество.

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ПИК строит 6,7 млн кв. м в девяти регионах России и активно скупает землю под строительство: только за первое полугодие 2020 года группа потратила 22,6 млрд руб. на покупку участков под новые проекты. Но главный рынок группы — Москва и Московская область, новый проект станет первым для группы на территории Сочи.

Краснодарский край занимает четвертое место в России по объемам жилищного строительства (в первой тройке — Москва, Подмосковье и Петербург), в регионе строится 8 млн кв. м жилья. Но основную часть жилых домов — более 5,6 млн кв. м — строят в Краснодаре. Еще 960 тыс. кв. м — в Новороссийске, а в Сочи — 545 тыс. кв. м жилья.

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Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Сейчас рынок Сочи «переживает ренессанс», говорит Широкова из Knight Frank. По ее словам, спрос был высок и до пандемии коронавируса, а в пандемию интерес к Сочи вырос и спрос стал ажиотажным. «Предложение тоже начинает увеличиваться, выходят новые объекты, в том числе в рамках реконструкции санаториев. Но очевидно, что предложение в такие пиковые всплески не успевает за спросом, поэтому цены продолжают быстро увеличиваться, за девять месяцев рост цен уже достиг 15%», — поясняет Широкова.

Единая информационная система жилищного строительства фиксирует еще более сильный рост: в январе средние цены на новостройки в Сочи составляли 85 тыс. руб. за метр, в августе на 27% больше — 108 тыс. руб.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Сочи, ГК «ПИК», «Галс-Девелопмент»
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