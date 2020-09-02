ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Группа ПИК Сергея Гордеева купила у «дочки» ВТБ бывшую территорию санатория в Сочи, подходящую для строительства жилья. В пандемию COVID-19 спрос на жилье в Сочи стал ажиотажным, а цены выросли почти на 30%

Вид на Хостинский район (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ. Последняя имеет договор аренды на 12,4 га в Хостинском районе Сочи в 150 м от Черного моря. Земля находится в федеральной собственности, договор аренды действует до 2055 года.

До 31 августа «Парасанг системс» была подконтрольна комбинированному паевому инвестфонду «Девелоперские активы» под доверительным управлением «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». В этот фонд в июле вошли активы дочерней компании ВТБ «Галс-Девелопмент».

В группе ПИК и «Галс-Девелопмент» отказались от комментариев. РБК направил запрос в ВТБ.

«Галс-Девелопмент» планировала построить у Черного моря элитный жилой комплекс. Строительство жилья разрешено на участке и согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).