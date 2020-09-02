ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, участок подходит для строительства жилья повышенных ценовых сегментов, как минимум бизнес-класса. «Галс-Девелопмент» купила проект в декабре 2018 года, тогда в Colliers International оценивали сумму сделки в диапазоне от 2,6 млрд до 3 млрд руб. С тех пор, по словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость участка осталась на том же уровне.
Что будут делать с памятником конструктивизма
В советские годы на участке, который приобрела «дочка» ПИК, находился Институт курортологии и физиотерапии с санаторием. Главное здание института площадью 7,3 тыс. кв. м признано объектом культурного наследия федерального значения, его также арендует «Парасанг системс». Это памятник конструктивизма, который в 1928–1929 годах построил архитектор Алексей Щусев. Здание было заброшено с 1990-х годов. Согласно данным ЕГРН, здание института предполагается приспособить под пансионат с лечением. Обязанность провести ремонтно-восстановительные работы по сохранению памятника прописаны в договоре об аренде. Год назад в пресс-службе Росимущества поясняли, что компания «Галс-Девелопмент» должна завершить их до 1 мая 2020 года. РБК направил запрос о результатах работ в Росимущество.
ПИК строит 6,7 млн кв. м в девяти регионах России и активно скупает землю под строительство: только за первое полугодие 2020 года группа потратила 22,6 млрд руб. на покупку участков под новые проекты. Но главный рынок группы — Москва и Московская область, новый проект станет первым для группы на территории Сочи.
Краснодарский край занимает четвертое место в России по объемам жилищного строительства (в первой тройке — Москва, Подмосковье и Петербург), в регионе строится 8 млн кв. м жилья. Но основную часть жилых домов — более 5,6 млн кв. м — строят в Краснодаре. Еще 960 тыс. кв. м — в Новороссийске, а в Сочи — 545 тыс. кв. м жилья.
Сейчас рынок Сочи «переживает ренессанс», говорит Широкова из Knight Frank. По ее словам, спрос был высок и до пандемии коронавируса, а в пандемию интерес к Сочи вырос и спрос стал ажиотажным. «Предложение тоже начинает увеличиваться, выходят новые объекты, в том числе в рамках реконструкции санаториев. Но очевидно, что предложение в такие пиковые всплески не успевает за спросом, поэтому цены продолжают быстро увеличиваться, за девять месяцев рост цен уже достиг 15%», — поясняет Широкова.
Единая информационная система жилищного строительства фиксирует еще более сильный рост: в январе средние цены на новостройки в Сочи составляли 85 тыс. руб. за метр, в августе на 27% больше — 108 тыс. руб.