Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева запустила платформу для строителей с «виртуальным прорабом» и возможностью привлекать отдельных специалистов по запросу. В будущем «ПИК.Про» может выйти на внешний рынок, считают эксперты

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Девелоперская группа ПИК, крупнейший в России застройщик жилья, готовит запуск новой технологической платформы «ПИК.Про», которая свяжет мастеров-строителей с подрядчиками. О запуске нового направления сообщается в вакансиях компании. Функционал платформы описывается следующим образом: мастера получают задания через приложение, а подрядчики после выполнения работ только проверяют их качество. «Оцифрованная система управления позволит сопровождать мастеров удаленно на площадке и принимать решения молниеносно», — говорится в одной из вакансий.

Сейчас платформа уже доступна мастерам, которые выполняют работы на объектах группы ПИК, на «ПИК.Про» зарегистрированы более 400 рабочих. Но описание проекта в опубликованных компанией вакансиях не исключает его масштабирования для нужд сторонних подрядчиков в будущем. О том, что это может произойти, говорят и опрошенные РБК эксперты. Фактически платформа работает по модели агрегатора такси Uber и других подобный приложений.

В пресс-службе группы ПИК отказались от комментариев.

В вакансиях «ПИК.Про» описывается как «инновационная платформа для строителей»: «Мы придумали и реализовываем абсолютно новую модель управления строительством, впервые полностью оцифрованную. Управление всеми процессами на стройке осуществляется через приложение на телефоне, без посредников и прорабов. У подрядчика только снабжение и контроль качества». Таким образом, мастера могут работать самостоятельно, а не только в составе бригады. На сайте «ПИК.Про» указано, что приложение станет для мастеров «виртуальным прорабом».

Корреспонденту РБК, представившемуся штукатуром в поиске работы, в «ПИК.Про» пояснили, что сейчас мастера получают задания в чат-боте в мессенджере Telegram. В заданиях указываются параметры работы и плата за нее, а качество после выполнения проверяет контролер. Компания ищет квалифицированных мастеров по внутренней отделке — электриков, штукатуров, сантехников, каменщиков и т.д. В компании заверяют, что в среднем мастера получают в два раза больше, чем на любых других строительных объектах. Оператор «ПИК.Про» пояснил, что платформа помогает избежать простоев — мастера больше работают и больше зарабатывают.