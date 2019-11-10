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Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева запустила платформу для строителей с «виртуальным прорабом» и возможностью привлекать отдельных специалистов по запросу. В будущем «ПИК.Про» может выйти на внешний рынок, считают эксперты
ПИК PIKK ₽343,1 -0,46% Купить
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Девелоперская группа ПИК, крупнейший в России застройщик жилья, готовит запуск новой технологической платформы «ПИК.Про», которая свяжет мастеров-строителей с подрядчиками. О запуске нового направления сообщается в вакансиях компании. Функционал платформы описывается следующим образом: мастера получают задания через приложение, а подрядчики после выполнения работ только проверяют их качество. «Оцифрованная система управления позволит сопровождать мастеров удаленно на площадке и принимать решения молниеносно», — говорится в одной из вакансий.

Сейчас платформа уже доступна мастерам, которые выполняют работы на объектах группы ПИК, на «ПИК.Про» зарегистрированы более 400 рабочих. Но описание проекта в опубликованных компанией вакансиях не исключает его масштабирования для нужд сторонних подрядчиков в будущем. О том, что это может произойти, говорят и опрошенные РБК эксперты. Фактически платформа работает по модели агрегатора такси Uber и других подобный приложений.

В пресс-службе группы ПИК отказались от комментариев.

В вакансиях «ПИК.Про» описывается как «инновационная платформа для строителей»: «Мы придумали и реализовываем абсолютно новую модель управления строительством, впервые полностью оцифрованную. Управление всеми процессами на стройке осуществляется через приложение на телефоне, без посредников и прорабов. У подрядчика только снабжение и контроль качества». Таким образом, мастера могут работать самостоятельно, а не только в составе бригады. На сайте «ПИК.Про» указано, что приложение станет для мастеров «виртуальным прорабом».

Корреспонденту РБК, представившемуся штукатуром в поиске работы, в «ПИК.Про» пояснили, что сейчас мастера получают задания в чат-боте в мессенджере Telegram. В заданиях указываются параметры работы и плата за нее, а качество после выполнения проверяет контролер. Компания ищет квалифицированных мастеров по внутренней отделке — электриков, штукатуров, сантехников, каменщиков и т.д. В компании заверяют, что в среднем мастера получают в два раза больше, чем на любых других строительных объектах. Оператор «ПИК.Про» пояснил, что платформа помогает избежать простоев — мастера больше работают и больше зарабатывают.

«ПИК.Про» сейчас работает только в Москве с мастерами, которые имеют российское гражданство или разрешение на работу. Для работы через платформу строители должны зарегистрироваться как самозанятые. «Это простой процесс, который позволяет вам легально работать на себя и платить самый низкий налог, всего 6%. Такое оформление позволяет нам меньше денег отчислять в налоговую и больше платить вам за вашу работу», — поясняют в компании.

По данным совместного исследования Фонда развития интернет-инициатив и PwC, в 2017–2018 годах в российский рынок технологий в сфере недвижимости (или PropTech — Property Technologies) было инвестировано более $16 млн, в то время как в 2013 году объем инвестиций не превышал $1 млн. В мировом масштабе объем венчурных инвестиций в PropTech в 2012–2017 годах составил более $11 млрд. В 2018-ом — превысил $6 млрд.

Гендиректор группы МИЦ Даромир Обуханич говорит, что классическая схема, по которой работает и МИЦ, подразумевает, что отделкой на объектах занимаются генподрядчики. «Иногда в результате тендера мы напрямую контрактуем компании, выполняющие отделочные работы. Наша компания осуществляет надзор за качеством и сроками выполнения работ», — говорит Обуханич, добавляя, что применение ИТ в этой сфере считает очень перспективной темой.

«Подобные проекты востребованы и отвечают современным запросам потребителей и тенденциям рынка. Платформа «ПИК.Про», если не с ходу, то в ближайшей перспективе поможет снизить издержки, а также будет интересна другим девелоперам», — уверен коммерческий директор группы «Комфорт» (входит в ГК «ФСК») Михаил Загвоз­­­дин.

Какие перспективы у проекта — в материале РБК ПРО.

Автор: Надежда Федорова
Теги: ГК «ПИК», строительство
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