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Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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«Дочка» ВТБ построит элитный жилой комплекс на земле санатория в Сочи
Девелоперская «дочка» группы ВТБ, «Галс-Девелопмент», построит элитный жилой комплекс на берегу Черного моря. Застройщик получил права на 13 га в Сочи, в том числе на памятник конструктивизма, который переделают в лечебницу
Здание Института курортологии и физиотерапии (Фото: sochinews.io)

Компания «Галс-Девелопмент», входящая в государственную группу ВТБ, купила права примерно на 13 га в Хостинском районе Сочи для строительства элитного жилого комплекса, следует из годового отчета девелоперской компании. В документе также указано, что «Галс-Девелопмент» займется приспособлением под современное использование объекта культурного наследия на Курортном проспекте, 110, в Сочи (это здание расположено на участке площадью 12,4 га). Как пояснили РБК в пресс-службе Росимущества, застройщик получил права на объекты, купив ООО «Парасанг системс» (эта компания с 2011 года арендует участок со зданием у берега Черного моря). «Галс-Девелопмент» стала бенефициаром этой компании в декабре 2018 года, следует из данных ЕГРЮЛ. В «Галс-Девелопмент» отказались от комментариев.

Объект культурного наследия, который получила «Галс-Девелопмент», имеет федеральное значение. Здесь в советское время находился Институт курортологии и физиотерапии с санаторием. Главное здание санатория — памятник конструктивизма, который построил архитектор Алексей Щусев. Оно заброшено с 1990-х годов. Согласно данным ЕГРН, здание института предполагается приспособить под пансионат с лечением.

После того как «дочка» ВТБ получила права на недвижимость в Сочи, межтерриториальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея заключило с компанией соглашение, которое предусматривает, что «Галс-Девелопмент» завершит ремонтно-восстановительные работы по сохранению здания и благоустройству территории объекта культурного наследия до 1 мая 2020 года, рассказали РБК в пресс-службе Росимущества.

Договор аренды здания площадью 7,3 тыс. кв. м действует до 31 декабря 2054 года, договор аренды участка площадью 12,4 га — до октября 2055 года, следует из данных ЕГРН.

По оценке заместителя директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Георгия Новикова, рыночная стоимость земли близка к кадастровой, которая составляет 2,6 млрд руб., но могла быть продана и выше — за 3 млрд руб. Кроме участка под застройку «Галс-Девелопмент» арендовала также территорию пляжа площадью 0,2 га.

В Минкультуры заявили РБК, что им не известно о реставрационных работах на этом федеральном памятнике. «Минкультуры России готово рассмотреть вопрос о выделении федеральных средств на проведение работ по сохранению указанного объекта культурного наследия при условии предоставления необходимого комплекта документов», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Если «Галс-Девелопмент» будет проводить работы по реставрации за свой счет, то только на адаптацию инженерно-технических и инфраструктурных составляющих здания под современные требования потребуется 200–300 млн руб., говорит Новиков из Colliers International.

В годовом отчете «Галс-Девелопмент» указано, что компания уже начала работы по инженерно-геодезическим, геологическим, экологическим и геофизическим
изысканиям, а также заключила договоры на расчистку территории от дикорастущих растений и подготовку площадок к строительно-монтажным работам. В 2019 году компания планирует разработать архитектурную концепцию всего проекта и эскизный проект реставрации на основе научных исследований.

По словам Георгия Новикова, стоит рассматривать актив для строительства не многоэтажного жилья, а менее масштабного проекта, например частных вилл с приватными территориями. «Основные преимущества площадки — расположение в замечательном заповедном месте, с отличными видами на море, хорошая транспортная доступность», — уверен Новиков. При согласовании застройки высотой до пяти этажей на участке можно построить около 60 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 48 тыс. кв. м жилья, говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его оценке, выручка от такого проекта составит около 7 млрд руб. при затратах примерно 4,8 млрд руб. на строительные работы. «Но Генплан Сочи еще не утвержден, есть только правила землепользования и застройки города, а значит, сказать, что именно разрешат построить на участке девелоперу, сейчас невозможно», — добавляет Лукашев.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, в последние три года число сделок в элитном жилом сегменте Сочи катастрофически снижается. «Но сделок почти нет, потому что на рынке практически отсутствует предложение. Если в пиковые годы перед Олимпиадой предложение в элитном сегменте достигало 150 тыс. кв. м, то сегодня это лишь 35 тыс. кв. м», — поясняет Широкова, добавляя, что это качественные проекты, которые могут конкурировать как по своим характеристикам, так и по ценам с московскими проектами.

Это не первый проект «Галс-Девелопмент» в Сочи. Компания владеет также отелем «Swissotel Resort Сочи Камелия» на 203 номера, который был открыт в здании советского санатория «Наука». Рядом с отелем «Галс-Девелопмент» построила комплекс апартаментов.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Мария Истомина
Теги: Недвижимость, ВТБ, Сочи
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