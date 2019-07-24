«Дочка» ВТБ построит элитный жилой комплекс на земле санатория в Сочи

Девелоперская «дочка» группы ВТБ, «Галс-Девелопмент», построит элитный жилой комплекс на берегу Черного моря. Застройщик получил права на 13 га в Сочи, в том числе на памятник конструктивизма, который переделают в лечебницу

Здание Института курортологии и физиотерапии (Фото: sochinews.io)

Компания «Галс-Девелопмент», входящая в государственную группу ВТБ, купила права примерно на 13 га в Хостинском районе Сочи для строительства элитного жилого комплекса, следует из годового отчета девелоперской компании. В документе также указано, что «Галс-Девелопмент» займется приспособлением под современное использование объекта культурного наследия на Курортном проспекте, 110, в Сочи (это здание расположено на участке площадью 12,4 га). Как пояснили РБК в пресс-службе Росимущества, застройщик получил права на объекты, купив ООО «Парасанг системс» (эта компания с 2011 года арендует участок со зданием у берега Черного моря). «Галс-Девелопмент» стала бенефициаром этой компании в декабре 2018 года, следует из данных ЕГРЮЛ. В «Галс-Девелопмент» отказались от комментариев.

Объект культурного наследия, который получила «Галс-Девелопмент», имеет федеральное значение. Здесь в советское время находился Институт курортологии и физиотерапии с санаторием. Главное здание санатория — памятник конструктивизма, который построил архитектор Алексей Щусев. Оно заброшено с 1990-х годов. Согласно данным ЕГРН, здание института предполагается приспособить под пансионат с лечением.

После того как «дочка» ВТБ получила права на недвижимость в Сочи, межтерриториальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея заключило с компанией соглашение, которое предусматривает, что «Галс-Девелопмент» завершит ремонтно-восстановительные работы по сохранению здания и благоустройству территории объекта культурного наследия до 1 мая 2020 года, рассказали РБК в пресс-службе Росимущества.

Договор аренды здания площадью 7,3 тыс. кв. м действует до 31 декабря 2054 года, договор аренды участка площадью 12,4 га — до октября 2055 года, следует из данных ЕГРН.

По оценке заместителя директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Георгия Новикова, рыночная стоимость земли близка к кадастровой, которая составляет 2,6 млрд руб., но могла быть продана и выше — за 3 млрд руб. Кроме участка под застройку «Галс-Девелопмент» арендовала также территорию пляжа площадью 0,2 га.