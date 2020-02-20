Группа ПИК застроит жильем территорию автокомбината на севере Москвы

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Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева купила ООО «Автокомбинат № 3», следует из данных ЕГРЮЛ. Смена собственника общества датируется 19 февраля 2020 года. Автокомбинат № 3, согласно сведениям Росреестра, владеет 8,59 га на севере Москвы по адресу 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 1.

В пресс-службе группы ПИК подтвердили сделку, уточнив, что на территории автокомбината планируется построить жилой комплекс. Параметры проекта и сумму сделки в группе не раскрыли.

Сумма сделки, по оценке гендиректора Key Capital Сергея Камлюка, могла составить около 2 млрд руб. Кроме того, продавец мог получить около 13–15% от этой суммы будущими метрами, отмечает Камлюк.

До сделки ООО «Автокомбинат № 3» через ООО «Вектор» принадлежало кипрской Nimaverio Holdings Ltd, бенефициары которой неизвестны.