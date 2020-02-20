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Бизнес ,  
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Группа ПИК застроит жильем территорию автокомбината на севере Москвы

Фото: pik.ru

Девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева купила ООО «Автокомбинат № 3», следует из данных ЕГРЮЛ. Смена собственника общества датируется 19 февраля 2020 года. Автокомбинат № 3, согласно сведениям Росреестра, владеет 8,59 га на севере Москвы по адресу 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 1.

В пресс-службе группы ПИК подтвердили сделку, уточнив, что на территории автокомбината планируется построить жилой комплекс. Параметры проекта и сумму сделки в группе не раскрыли.

Сумма сделки, по оценке гендиректора Key Capital Сергея Камлюка, могла составить около 2 млрд руб. Кроме того, продавец мог получить около 13–15% от этой суммы будущими метрами, отмечает Камлюк.

До сделки ООО «Автокомбинат № 3» через ООО «Вектор» принадлежало кипрской Nimaverio Holdings Ltd, бенефициары которой неизвестны.

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В 2019 году на территории автокомбината было согласовано строительство 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых жилье займет 64 тыс. кв. м. На участке должны также появиться школа, гостиница и многозальный кинотеатр.

Группа ПИК — крупнейший застройщик жилья в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ПИК сейчас строит 6,6 млн кв. м жилья в девяти регионах. Крупнейшие акционеры ПИК — Сергей Гордеев (59,33%) и ВТБ (23,05%). В свободном обращении на Московской бирже находятся 17,62% акций группы.

Теги: Недвижимость, ГК ПИК
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