«Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС

Причиной для проверки соблюдения законодательства ЕС о санкциях против России могло стать участие Россельхозбанка в сделке по покупке «Солнечных продуктов». «Русагро» купила бонды банка, что регуляторы могут посчитать нарушением

Вадим Мошкович (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

Поводом для разбирательства относительно возможного неумышленного нарушения санкционного регламента ЕС в рамках покупки «Русагро» агрохолдинга «Солнечные продукты» могло стать участие в этой сделке находящегося под санкциями Россельхозбанка, выяснил РБК. Накануне компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже, объявила о проведении внутренней проверки на предмет соблюдения европейского санкционного законодательства.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что причиной для внутреннего расследования в «Русагро» могла стать подсанкционность Россельхозбанка. Другой источник РБК, близкий к группе, подтвердил, что проблема может быть связана «именно с работой «Русагро» с российскими банками».

РБК выяснил, что могло стать причиной проверки и чем это может грозить «Русагро».

Что случилось с «Русагро»