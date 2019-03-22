«Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС

Поводом для разбирательства относительно возможного неумышленного нарушения санкционного регламента ЕС в рамках покупки «Русагро» агрохолдинга «Солнечные продукты» могло стать участие в этой сделке находящегося под санкциями Россельхозбанка, выяснил РБК. Накануне компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже, объявила о проведении внутренней проверки на предмет соблюдения европейского санкционного законодательства.
Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что причиной для внутреннего расследования в «Русагро» могла стать подсанкционность Россельхозбанка. Другой источник РБК, близкий к группе, подтвердил, что проблема может быть связана «именно с работой «Русагро» с российскими банками».
РБК выяснил, что могло стать причиной проверки и чем это может грозить «Русагро».
Что случилось с «Русагро»
- Вечером в четверг, 21 марта, группа «Русагро» объявила, что проводит проверку сделки по приобретению долга группы «Солнечные продукты» на предмет «неумышленного» нарушения антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года.
- «В настоящее время проводится внутреннее расследование с целью выяснения того, не нарушили ли неумышленно финансовые договоренности, связанные с приобретением долга российского бизнеса («Солнечные продукты»), которые были завершены в ноябре 2018 года, санкции ЕС против России», — говорилось в сообщении «Русагро».
- В рамках проверки компания ведет переговоры с кипрскими властями (головные компании «Русагро» — Ros Agro PLC и «Солнечных продуктов» — Quartlink Holding Limited зарегистрированы на Кипре. — РБК).
- В качестве консультантов по этому делу компания наняла юридическую фирму Baker McKenzie, рассказывал источник РБК. Консультанты от комментариев отказались.
- В «Русагро» не комментируют ситуацию.
- Раскрытие информации о проверке проводилось после закрытия торгов на Лондонской и Московской фондовых биржах. По состоянию на 13:00 по московскому времени 22 марта бумаги компании на Лондонской бирже подешевели на 1,44%, на Московской — остались без изменений.