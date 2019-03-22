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«Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС
Причиной для проверки соблюдения законодательства ЕС о санкциях против России могло стать участие Россельхозбанка в сделке по покупке «Солнечных продуктов». «Русагро» купила бонды банка, что регуляторы могут посчитать нарушением
Вадим Мошкович (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

Поводом для разбирательства относительно возможного неумышленного нарушения санкционного регламента ЕС в рамках покупки «Русагро» агрохолдинга «Солнечные продукты» могло стать участие в этой сделке находящегося под санкциями Россельхозбанка, выяснил РБК. Накануне компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже, объявила о проведении внутренней проверки на предмет соблюдения европейского санкционного законодательства.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что причиной для внутреннего расследования в «Русагро» могла стать подсанкционность Россельхозбанка. Другой источник РБК, близкий к группе, подтвердил, что проблема может быть связана «именно с работой «Русагро» с российскими банками».

РБК выяснил, что могло стать причиной проверки и чем это может грозить «Русагро».

Что случилось с «Русагро»

  • Вечером в четверг, 21 марта, группа «Русагро» объявила, что проводит проверку сделки по приобретению долга группы «Солнечные продукты» на предмет «неумышленного» нарушения антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года.
  • «В настоящее время проводится внутреннее расследование с целью выяснения того, не нарушили ли неумышленно финансовые договоренности, связанные с приобретением долга российского бизнеса («Солнечные продукты»), которые были завершены в ноябре 2018 года, санкции ЕС против России», — говорилось в сообщении «Русагро».
  • В рамках проверки компания ведет переговоры с кипрскими властями (головные компании «Русагро» — Ros Agro PLC и «Солнечных продуктов» — Quartlink Holding Limited зарегистрированы на Кипре. — РБК).
  • В качестве консультантов по этому делу компания наняла юридическую фирму Baker McKenzie, рассказывал источник РБК. Консультанты от комментариев отказались.
  • В «Русагро» не комментируют ситуацию.
  • Раскрытие информации о проверке проводилось после закрытия торгов на Лондонской и Московской фондовых биржах. По состоянию на 13:00 по московскому времени 22 марта бумаги компании на Лондонской бирже подешевели на 1,44%, на Московской — остались без изменений.

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Какой санкционный риск мог обнаружиться в сделке

Официально «Русагро» и «Солнечные продукты» в ноябре прошлого года объясняли формат сделки так: компания Вадима Мошковича (его семье принадлежит 71,9% группы) приобрела у Россельхозбанка права требования к группе «Солнечные продукты» на 34,7 млрд руб. Приобретенный долг обеспечен залогом всех основных активов компании и составлял более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы. Оплата прав была предусмотрена в рассрочку.

Но согласно аудированной отчетности кипрской Ros Agro PLC, в 2018 году «Русагро» приобрела облигации самого Россельхозбанка на сумму 19,9 млрд руб. с погашением в ноябре 2038 года, а также вексель на сумму 100 млн руб. Эти бумаги, включая начисленные проценты по ним, не могут быть аннулированы раньше срока, поскольку приобретались в рамках покупки долгов «Солнечных продуктов» в обмен на 20-летнюю отсрочку по платежу в адрес Россельхозбанка, указано в документе.

Согласно регламенту Совета ЕС от 8 сентября 2014 года, европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 года и имеют срок обращения более 30 дней. Облигации Россельхозбанка были выпущены в ноябре 2018 года и имеют срок погашения 20 лет. Однако в соответствующем нормативно-правовом акте ЕС речь идет не о любых ценных бумагах — запрещается покупка «допускающих передачу ценных бумаг» (transferable securities). Евросоюз приводит следующее их определение: это «классы бумаг, которые могут быть предметом торга на рынке капитала», например, акции компаний, облигации или «иные формы секьюритизированного долга».

Из отчета «Русагро» следует, что купленные компанией бонды Россельхозбанка не подлежат передаче: эти бумаги «ограничены в Россельхозбанке и не могут быть аннулированы до ноября 2038 года». Соответственно, бумаги не могут быть выведены на рынок.

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В Россельхозбанке на момент публикации не ответили на запрос РБК.

​Какие последствия могут быть для «Русагро»

Согласно санкционному регулированию ЕС, за исполнение и соблюдение санкционной политики отвечают национальные власти стран — членов Евросоюза. В данном случае это Кипр.

Кипрское законодательство предусматривает штраф до €300 тыс. для юридических лиц, нарушивших санкционный режим ЕС. Однако в нормативно-правовых документах Евросоюза, определяющих санкции против России, указано, что юрлица, которые «не знали и не имели разумной причины подозревать, что их действия приведут к нарушению санкций», освобождаются от ответственности.

В кипрском праве еще не было случаев, когда какая-либо компания наказывалась за нарушение санкционного режима ЕС, отмечала Фидуциарная ассоциация Кипра (CFA) в мае 2017 года, с тех пор о таких случаях также не сообщалось. Таким образом, в случае признания действий Ros Agro нарушением санкционного режима это может стать прецедентом.

Авторы: Ирина Парфентьева, Иван Ткачёв, Елена Сухорукова
Теги: «Русагро», Санкции
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