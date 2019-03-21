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Бизнес ,  
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«Русагро» предупредило о возможном нарушении санкций из-за своей сделки
«Русагро» проверяет, не нарушила ли сделка по приобретению долга группы «Солнечные продукты» санкций ЕС против России. Собеседники РБК указывают, что проверка связана с ограничениями, введенными против Россельхозбанка
Председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим Мошкович (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Группа компаний «Русагро» проводит проверку сделки по приобретению долга группы «Солнечные продукты» на предмет нарушений антироссийских санкций ЕС. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

«В настоящее время проводится внутреннее расследование с целью выяснения того, не нарушили ли финансовые договоренности, связанные с приобретением долга российского бизнеса («Солнечные продукты»), которые были завершены в ноябре 2018 года, санкций ЕС против России», — указывается в сообщении. Сейчас «Русагро» ведет переговоры с кипрскими властями, отмечается на сайте.

РБК направил запрос в «Русагро».

Проблемы, которые вызвали проверку «Русагро», связаны с тем, что Россельхозбанк находится под санкциями, утверждает источник РБК, знакомый с ситуацией. Что именно в сделке по покупке долга могло быть расценено как нарушение санкционного режима, собеседник РБК не уточнил. В качестве консультантов по этому делу компания наняла юридическую фирму Baker McKenzie, добавил собеседник РБК.

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О приобретении контрольного пакета головной кампании «Солнечные продукты» стало известно в октябре прошлого года. Спустя месяц в группе компаний сообщили о приобретении прав требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. В «Русагро» отмечали, что оплачивать права будут в рассрочку. «Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». Долг обеспечен залогом всех основных активов компании», — указывали в компании.

Холдинг «Солнечные продукты» был создан в 2004 году. Среди выпускаемой группой продукции — майонез «Московский провансаль», горчица «Столичная» и подсолнечное масло «Россиянка». В 2017 году выручка «Солнечных продуктов» составила 42 млрд руб., выручка «Русагро» — 79 млрд руб.
Авторы: Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова, Григорий Дубов
Теги: «Русагро», «Солнечные продукты», Санкции, Россельхозбанк
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