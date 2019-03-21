«Русагро» предупредило о возможном нарушении санкций из-за своей сделки

«Русагро» проверяет, не нарушила ли сделка по приобретению долга группы «Солнечные продукты» санкций ЕС против России. Собеседники РБК указывают, что проверка связана с ограничениями, введенными против Россельхозбанка

Председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим Мошкович (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Группа компаний «Русагро» проводит проверку сделки по приобретению долга группы «Солнечные продукты» на предмет нарушений антироссийских санкций ЕС. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

«В настоящее время проводится внутреннее расследование с целью выяснения того, не нарушили ли финансовые договоренности, связанные с приобретением долга российского бизнеса («Солнечные продукты»), которые были завершены в ноябре 2018 года, санкций ЕС против России», — указывается в сообщении. Сейчас «Русагро» ведет переговоры с кипрскими властями, отмечается на сайте.

РБК направил запрос в «Русагро».

Проблемы, которые вызвали проверку «Русагро», связаны с тем, что Россельхозбанк находится под санкциями, утверждает источник РБК, знакомый с ситуацией. Что именно в сделке по покупке долга могло быть расценено как нарушение санкционного режима, собеседник РБК не уточнил. В качестве консультантов по этому делу компания наняла юридическую фирму Baker McKenzie, добавил собеседник РБК.