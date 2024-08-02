Бакальчук нашел плюсы в оставлении без движения иска от его жены Татьяны

Бакальчук убежден, что новые бизнес-партнеры его супруги разрушают не только их общее дело, но и семью. Он не исключил, что Татьяна прислушалась к нему и их многочисленным друзьям

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Решение Савеловского суда Москвы оставить без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом позволит сохранить семью. Об этом заявил супруг Татьяны Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

«Подать на развод, поддавшись эмоциям, — понятный поступок, но он нуждается в спокойном и взвешенном подходе. Иск, оставленный без движения, может стать шансом сохранить все, что нам дорого», — отметил Бакальчук. По его словам, новые бизнес-партнеры Татьяны разрушают семейное дело и ломают «самое ценное, что у нас было, — нашу семью».

Он не исключил, что Татьяна прислушалась к нему и «нашим многочисленным друзьям и коллегам» и начала видеть ситуацию под другим углом.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberris Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor, крупнейшего оператора наружной рекламы в России. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

«Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — заявила тогда Бакальчук.

Савеловский суд оставил иск Бакальчук без движения 1 августа.

Будущий проект маркетплейса и оператора наружной рекламы, как отмечали собеседники РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank.

Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, указывали РБК опрошенные юристы. В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», заявил Владислав Бакальчук в интервью РБК: у пары не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам.

Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания — крупнейший российский маркетплейс. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб.