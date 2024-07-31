Муж пообещал не дать в обиду Бакальчук после ее иска о разводе
Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что после ее подтверждения в телеграм-канале о подаче иска о разводе убедился, что с его женой «происходит что-то действительно странное». Он добавил, что ему нужно «изучить этот вопрос и сформулировать свою позицию».
«Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети. <...> Мы все еще — одна семья, какие бы разногласия между нами ни вставали. Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — написал Бакальчук в телеграм-канале.
Он заявил, что открыт для прямого общения с Татьяной Бакальчук. Совладелец Wildberries заявил, что «на глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому».
По мнению Бакальчука, пришло время для прямого диалога «без посредников, под влиянием которых моя супруга, к сожалению, изменилась до неузнаваемости». «Я все еще надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду и встанем за нее горой — так всегда было и всегда будет!» — заключил он.
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