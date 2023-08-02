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АвтоВАЗ вдвое увеличил продажи с прошлого года

АвтоВАЗ за семь месяцев 2023 года вдвое увеличил продажи
В июле АвтоВАЗ реализовал 29,4 тыс. машин, это на 5,5% больше, чем месяцем ранее. Самой продаваемой моделью осталась Lada Granta — 17,17 тыс. автомобилей
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За семь месяцев текущего года в России было продано 172 996 автомобилей LADA, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК. 

По итогам июля 2023 года официальные дилеры LADA в России реализовали 29378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что является лучшим результатом в 2023 году и на 5,5% выше, чем в июне.

В компании отметили, что в прошлом году российский автопром переживал тяжелейший кризис, однако в 2023 году АвтоВАЗ фиксирует устойчивый рост спроса и производства. «Старт продаж нового поколения LADA Vesta и активная заинтересованность покупателей в новой модели обеспечили положительную динамику роста. За месяц было продано 5133 автомобиля семейства Vesta, что на 20,5% больше, чем в июне этого года», — сообщили в компании.

Продажи других моделей также растут. Лидер продаж российского авторынка Lada Granta была продана в количестве 17 170 единиц (+162,5% к показателю июля прошлого года). Внедорожников NIVA Legend компания продала 3 375 — это в четыре раза больше, чем в июле прошлого года.

В январе — июле компания произвела на 59% больше машин, чем за тот же период прошлого года. За июль АвтоВАЗ произвел 31,95 тыс. автомобилей, это самый высокий показатель месячного выпуска с марта 2022 года.

Lada Granta была самой продаваемой моделью АвтоВАЗа и в прошлом году, ее доля на рынке выросла вдвое, с 6,7 до 14,2%. Всего было продано 95 879 таких автомобилей (против 111,4 тыс. годом ранее). В перспективе на смену семейству Granta придут машины Iskra, их производство начнется в конце 2024 года, а продажи — в 2025-м. Lada Granta нового поколения будет построена на европейской модульной платформе CMF-B от Renault Nissan, рассказывал глава компании Максим Соколов.

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Доля АвтоВАЗа на российском рынке растет на фоне ухода иностранных производителей: в 2022 году она составила 27,9%, что стало рекордом более чем за десять лет (в 2012 году — 18,3%).

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
АвтоВАЗ Lada автопром продажи автомобилей
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