АвтоВАЗ раскрыл название замены Granta

Машины, которые придут на замену семейству Lada Granta, назовут Iskra, рассказал президент АвтоВАЗа Соколов. Производство этих автомобилей начнется в конце 2024 года, продажи стартуют в 2025-м

Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

Новое семейство автомобилей производства АвтоВАЗа получит название Iskra («Искра»). Такое решение приняло правление, рассказал президент компании Максим Соколов журналистам в кулуарах ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

Производство Iskra начнется в конце 2024 года, продажи стартуют в 2025-м. Эти машины (кузова — седан, универсал, универсал кросс) в перспективе придут на смену семейству Granta. Какое-то время производство Granta продолжится, но потом она, как и любая другая модель, сойдет с конвейера, рассказал топ-менеджер.

Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta, базирующейся на платформе XJO, пояснил Соколов.

Lada Granta нового поколения будет построена на европейской модульной платформе CMF-B от Renault Nissan. «Постараемся максимально локализовать комплектующие, чтобы уйти от рисков, которые ощущаем каждый день», — сказал Соколов.

По словам президента АвтоВАЗа, запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку, так как ее размеры чуть больше, чем Granta, но меньше Vesta. Компания будет представлять рынку одновременно и Granta, как наиболее компактный и наиболее бюджетный автомобиль, и семейство автомобилей Iskra. Какой-то период времени они будут производиться и продаваться одновременно, Granta уйдет за пределами 2026–2027-го, сказал Соколов.

Разработка новой модели Granta велась давно; в марте прошлого года президенту АвтоВАЗа (на тот момент Николя Мору) показали предсерийный вариант машины. Предполагалось, что появление семейства Granta нового поколения стоит ожидать в 2025 году.

Lada Granta стала самой продаваемой моделью АвтоВАЗа в прошлом году, ее доля на рынке выросла вдвое, с 6,7 до 14,2%. Всего было продано 95 879 таких автомобилей (против 111,4 тыс. годом ранее). В минувшем апреле АвтоВАЗ установил рекорд по продажам этой модели начиная с момента ее запуска в 2011 году — 19,8 тыс. машин. Это на 22,4% превышает показатель марта и на 665,9% — апреля прошлого года, рассказывали в компании.

На фоне ухода иностранных автопроизводителей доля АвтоВАЗа на российском рынке выросла почти на треть, до 27,9%, сообщал в январе директор по продажам компании Виталий Осипов. Это рекордный показатель более чем за десять лет (в 2012 году она составляла 18,3%).