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Бизнес ,  
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X5 договорилась о покупке финских супермаркетов Prisma в Петербурге

X5 Group FIVE ₽820,5 +1,42% Купить
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась с финским холдингом SOK retail Int. OY о покупке компании, которая управляет супермаркетами Prisma в Санкт-Петербурге и кулинарным цехом, сообщается на сайте компании.

«В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что супермаркеты откроются до середины июля после небольшого ребрендинга и заполнения магазинов товарами X5. Почти все магазины будут работать под брендом «Перекресток».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Одним из ключевых условий сделки стало то, что X5 обязалась сохранить рабочие места для сотрудников сети Prisma и исполнить обязательства перед ее основными партнерами, в частности перед арендодателями. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку 15 июня.

Финская сеть супермаркетов Prisma объявила о приостановке деятельности в России 4 марта. В холдинге S-Group (управляет магазинами, в него входит SOK retail Int. OY) сообщили, что такое решение связано с «фундаментальными изменениями в бизнес-среде».

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Х5 Retail Group Prisma Финляндия супермаркет Ретейлеры

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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