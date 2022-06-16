X5 договорилась о покупке финских супермаркетов Prisma в Петербурге

Фото: Роман Пименов / ТАСС

X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась с финским холдингом SOK retail Int. OY о покупке компании, которая управляет супермаркетами Prisma в Санкт-Петербурге и кулинарным цехом, сообщается на сайте компании.

«В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что супермаркеты откроются до середины июля после небольшого ребрендинга и заполнения магазинов товарами X5. Почти все магазины будут работать под брендом «Перекресток».

Одним из ключевых условий сделки стало то, что X5 обязалась сохранить рабочие места для сотрудников сети Prisma и исполнить обязательства перед ее основными партнерами, в частности перед арендодателями. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку 15 июня.

Финская сеть супермаркетов Prisma объявила о приостановке деятельности в России 4 марта. В холдинге S-Group (управляет магазинами, в него входит SOK retail Int. OY) сообщили, что такое решение связано с «фундаментальными изменениями в бизнес-среде».