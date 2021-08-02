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РЖД попросили Белоусова о господдержке на фоне пошлин на экспорт металла

В связи с ростом цен на металл и введением экспортных пошлин РЖД понесут дополнительные расходы на строительство и реконструкцию объектов, говорится в письме компании. В связи с этим она запросила господдержку на 17 млрд руб.
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 023,7 -0,03% Купить
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

РЖД попросили первого вице-премьера Андрея Белоусова о господдержке на сумму 17 млрд руб., в качестве альтернативной меры в холдинге предложили утвердить новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов. Соответствующее письмо Белоусову направил гендиректор РЖД Олег Белозеров, копия документа есть в распоряжении РБК. Также письмо цитирует ТАСС.

Как отмечает в письме Белозеров, из-за роста цен на металл на строительство и реконструкцию объектов железной дороги во втором полугодии понадобится дополнительно 10–12 млрд руб.

Помимо этого, после того как власти ввели пошлины на экспорт металла, РЖД получили от Evraz Романа Абрамовича и партнеров уведомление о повышении отпускных цен на рельсы на 6 млрд руб., продолжил глава РЖД. В целом компания, чтобы компенсировать рост цен на металл, должна дополнительно направить 17–19 млрд руб., сообщил он. РБК направил запрос в Evraz.

«С учетом изложенного прошу <...> для компенсации возросшей ценовой нагрузки на инвестиционный и операционный бюджеты компании в 2021 году рассмотреть возможность реализации мер бюджетной поддержки РЖД (субсидия или взнос в уставный капитал) в сумме 17 млрд руб. либо принятия соответствующих тарифных решений, с которыми компания обращалась ранее», — говорится в письме.

Власти направят деньги от пошлин на металлы на компенсацию их удорожания
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос представителю Белоусова.

«Речь идет об информировании регулятора о возможных вариантах решения вопроса возникшего ценового давления. РЖД, как и прежде, не требуются субсидии на операционную деятельность. Необходимость компенсации затрат связана с беспрецедентным и непрогнозируемым ростом цен на материалы, необходимые для выполнения планов капитального ремонта и нового строительства, утвержденных правительством», — сказал РБК источник, близкий к РЖД.

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О том, что РЖД предложили ввести новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов, в июне сообщил «Коммерсантъ». В компании считают, что индексировать тариф нужно в привязке к динамике промышленных, а не потребительских цен, поскольку они в большей мере отражают структуру его затрат. При этом речь идет не о прямой замене потребительской инфляции в формуле, а о введении более сложного индекса, включающего изменение цен в различных отраслях промышленности, в том числе индекс цен на топливо, электроэнергию и строительство.

Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин
Бизнес
Олег Дерипаска

На фоне повышения мировых, а вслед за ними и российских цен на металл правительство в июне ввело временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов за пределы Евразийского союза. Полученные средства пойдут на компенсацию потерь от роста цен на металлопродукцию, в том числе в гособоронзаказе.

Всего власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. Эта сумма, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские предприятия получили благодаря росту цен на металл за границей.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
РЖД пошлины господдержка
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