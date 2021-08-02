РЖД попросили Белоусова о господдержке на фоне пошлин на экспорт металла

В связи с ростом цен на металл и введением экспортных пошлин РЖД понесут дополнительные расходы на строительство и реконструкцию объектов, говорится в письме компании. В связи с этим она запросила господдержку на 17 млрд руб.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

РЖД попросили первого вице-премьера Андрея Белоусова о господдержке на сумму 17 млрд руб., в качестве альтернативной меры в холдинге предложили утвердить новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов. Соответствующее письмо Белоусову направил гендиректор РЖД Олег Белозеров, копия документа есть в распоряжении РБК. Также письмо цитирует ТАСС.

Как отмечает в письме Белозеров, из-за роста цен на металл на строительство и реконструкцию объектов железной дороги во втором полугодии понадобится дополнительно 10–12 млрд руб.

Помимо этого, после того как власти ввели пошлины на экспорт металла, РЖД получили от Evraz Романа Абрамовича и партнеров уведомление о повышении отпускных цен на рельсы на 6 млрд руб., продолжил глава РЖД. В целом компания, чтобы компенсировать рост цен на металл, должна дополнительно направить 17–19 млрд руб., сообщил он. РБК направил запрос в Evraz.

«С учетом изложенного прошу <...> для компенсации возросшей ценовой нагрузки на инвестиционный и операционный бюджеты компании в 2021 году рассмотреть возможность реализации мер бюджетной поддержки РЖД (субсидия или взнос в уставный капитал) в сумме 17 млрд руб. либо принятия соответствующих тарифных решений, с которыми компания обращалась ранее», — говорится в письме.