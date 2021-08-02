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Бизнес ,  
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Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

Дерипаска, оценивая потери от пошлин на экспорт металла, провел параллель с Китаем, который решил экспериментировать «и так не с самой рыночной экономикой». По оценке бизнесмена, действия властей КНР стоили бизнесу $1,5 трлн
РУСАЛ RUAL ₽52,36 +0,77% Купить
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НЛМК NLMK ₽256,86 -0,63% Купить
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $3,8 млрд) заявил, что из-за введения экспортных пошлин российские металлурги потеряли $50 млрд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дерипаска обратил внимание на материал Bloomberg, в котором сообщалось о потерях экономики Китая от действий властей. По оценке авторов статьи, новые законы китайских регуляторов привели к тому, что акции местных компаний подешевели на $1,5 трлн.

«Китай встал на рискованный путь, экспериментируя и так не с самой рыночной экономикой. Это стоило им $1,5 трлн. С нашим изъятием инвестиционных ресурсов у металлургов мы пока потеряли 50 млрд», — предупредил Дерипаска.

UC Rusal предупредила о риске закрытия производств из-за введения пошлин
Бизнес
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В июне правительство на фоне повышения мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые российские предприятия будут поставлять за пределы Евразийского союза. Полученные средства власти направят на компенсацию потерь от роста цен на металлопродукцию, в том числе в гособоронзаказе.

Изъять у металлургов они планируют около 160 млрд руб. Эта сумма, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские предприятия получили благодаря росту цен на металлы за рубежом.

В свою очередь, руководители четырех крупных электрометаллургических заводов — Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и его «дочки» «Балаково», дальневосточного завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода — попросили власти отложить введение пошлин, предупредив, что они могут привести к остановке предприятий. О риске закрытия ряда производств, работающих на грани рентабельности, сообщила и алюминиевая компания UC Rusal, основанная Дерипаской. Речь идет о мощностях по выпуску сотен тысяч тонн продукции при экспорте 2,8 млн т.

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Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Олег Дерипаска пошлины металлурги
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