Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

Дерипаска, оценивая потери от пошлин на экспорт металла, провел параллель с Китаем, который решил экспериментировать «и так не с самой рыночной экономикой». По оценке бизнесмена, действия властей КНР стоили бизнесу $1,5 трлн

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $3,8 млрд) заявил, что из-за введения экспортных пошлин российские металлурги потеряли $50 млрд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дерипаска обратил внимание на материал Bloomberg, в котором сообщалось о потерях экономики Китая от действий властей. По оценке авторов статьи, новые законы китайских регуляторов привели к тому, что акции местных компаний подешевели на $1,5 трлн.

«Китай встал на рискованный путь, экспериментируя и так не с самой рыночной экономикой. Это стоило им $1,5 трлн. С нашим изъятием инвестиционных ресурсов у металлургов мы пока потеряли 50 млрд», — предупредил Дерипаска.

В июне правительство на фоне повышения мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые российские предприятия будут поставлять за пределы Евразийского союза. Полученные средства власти направят на компенсацию потерь от роста цен на металлопродукцию, в том числе в гособоронзаказе.