Пивовары России оценили предложение ужесточить требования к пиву

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ужесточение требований к составу пива в странах ЕАЭС, которое разрешит заменять зерном только 20% солода вместо 50%, защитит интересы потребителей. Об этом сообщил РБК председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Нужно понимать, что производство пива с использованием несоложёного сырья более 20% невозможно без использования ферментов. Снижение доли солода до 50% открывает двери для выпуска под видом пива продукции, не имеющей с ним ничего общего, кроме названия», — пояснил специалист.

Бриман отметил, что пока в России и так действуют нормы, по которым в пиве не может быть меньше 80% солода. Однако в 2022 году должен вступить в силу новый технический регламент для стран ЕАЭС, после чего в пиво будет можно класть больше зерна и сахаросодержащих продуктов, а солода добавлять лишь 50%.

Собеседник РБК указал, что сохранение более жестких требований не только защитит покупателей от проникновения в магазины «мальтозных компотов» под видом пива, но и сбережет классические пивные рецепты. «Это [защита интересов потребителей] выражается в сохранении классических рецептур наиболее популярных в России стилей пива (прежде всего лагеров), <...> будет поставлен заслон на пути введения потребителей в заблуждение. Все прозрачно и четко по категориям: пиво, специальное пиво, пивной напиток», — пояснил он.