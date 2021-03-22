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Пивовары России оценили предложение ужесточить требования к пиву

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ужесточение требований к составу пива в странах ЕАЭС, которое разрешит заменять зерном только 20% солода вместо 50%, защитит интересы потребителей. Об этом сообщил РБК председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Нужно понимать, что производство пива с использованием несоложёного сырья более 20% невозможно без использования ферментов. Снижение доли солода до 50% открывает двери для выпуска под видом пива продукции, не имеющей с ним ничего общего, кроме названия», — пояснил специалист.

«Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Бриман отметил, что пока в России и так действуют нормы, по которым в пиве не может быть меньше 80% солода. Однако в 2022 году должен вступить в силу новый технический регламент для стран ЕАЭС, после чего в пиво будет можно класть больше зерна и сахаросодержащих продуктов, а солода добавлять лишь 50%.

Собеседник РБК указал, что сохранение более жестких требований не только защитит покупателей от проникновения в магазины «мальтозных компотов» под видом пива, но и сбережет классические пивные рецепты. «Это [защита интересов потребителей] выражается в сохранении классических рецептур наиболее популярных в России стилей пива (прежде всего лагеров), <...> будет поставлен заслон на пути введения потребителей в заблуждение. Все прозрачно и четко по категориям: пиво, специальное пиво, пивной напиток», — пояснил он.

СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Бриман добавил, что польза от более жестких требований к составу пива подтверждено как наукой, так и десятилетиями практической работы российских пивоваренных компаний.

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Сохранить требования к содержанию не менее 80% солода в пиве ранее предложил Минфин, писали «Ведомости». Проект поправок будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский пояснял, что сохранение рецептуры помогает выжить небольшим компаниям, так как в этом их главное преимущество. Как указал специалист, солод — самый дорогой ингредиент и составляет около 30% себестоимости пива.

В то же время старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа «Балтики» Ирина Федорова говорила, что условия нового техрегламента отражают международную практику, поскольку в других странах, где доля солода регулируется, она в среднем составляет 50–60%.

Минфин пиво регламент новости ЕАЭС
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«Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву
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