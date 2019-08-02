Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России

Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.
Акционеры одобрили внесение изменений в устав компании в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной. Кроме того, в ходе собрания Евгений Никитин был утвержден гендиректором UC Rusal. После перерегистрации компании реестр акционеров будет вестись в России, регистратором станет АО «Межрегиональный регистраторский центр».
На собрании также рассматривался вопрос о смене названия компании, однако предложение не получило одобрения.
В июне представитель UC Rusal подтвердил РБК, что что компания планирует перерегистрироваться в России.