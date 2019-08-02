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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры также одобрили принятие нового корпоративного устава и утвердили Евгения Никитина гендиректором
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.

Акционеры одобрили внесение изменений в устав компании в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной. Кроме того, в ходе собрания Евгений Никитин был утвержден гендиректором UC Rusal. После перерегистрации компании реестр акционеров будет вестись в России, регистратором станет АО «Межрегиональный регистраторский центр».

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UC Rusal стала кандидатом на регистрацию в российских офшорах

На собрании также рассматривался вопрос о смене названия компании, однако предложение не получило одобрения.

В июне представитель UC Rusal подтвердил РБК, что что компания планирует перерегистрироваться в России.

О том, что UC Rusal может стать резидентом одной из двух российских офшорных зон, стало известно летом 2018 года. Совет директоров рассмотрел вопрос о смене юрисдикции компании и пришел к выводу, что смена регистрации «послужит лучшим интересам» UC Rusal и ее акционеров, а также поручил подготовить план действий по смене юрисдикции.

Автор: Юлия Выродова
Теги: UC Rusal, Калининград
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