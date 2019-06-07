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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России

UC Rusal подтверждает свои планы по перерегистрации в России, об этом РБК сообщил представитель компании.

Как ранее заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, компания намерена перерегистрироваться в Калининграде.

О том, что Rusal рассматривает вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) на Россию, компания сообщила в августе прошлого года. Как посчитал совет директоров, это послужит интересам компании и ее акционеров.

Экономика
Минэкономики заявило о планах Rusal зарегистрироваться в Калининграде

На тот момент Rusal был под санкциями США, однако в январе с компании сняли ограничительные меры. С тех пор она официально не объявляла о планах перерегистрации.

1 июня в России стартовала третья волна амнистии капиталов, она продлится до 1 марта 2020 года. Ее условия, в отличие от предыдущих этапов, более жесткие: декларанты обязаны перевести деньги в Россию либо перерегистрировать холдинговые структуры в специальных административных районах (САР) на острове Октябрьский в Калининграде или на острове Русский во Владивостоке.

Теги: UC Rusal, офшор
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