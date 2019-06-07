Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России

UC Rusal подтверждает свои планы по перерегистрации в России, об этом РБК сообщил представитель компании.

Как ранее заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, компания намерена перерегистрироваться в Калининграде.

О том, что Rusal рассматривает вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) на Россию, компания сообщила в августе прошлого года. Как посчитал совет директоров, это послужит интересам компании и ее акционеров.

На тот момент Rusal был под санкциями США, однако в январе с компании сняли ограничительные меры. С тех пор она официально не объявляла о планах перерегистрации.