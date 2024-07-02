Производители хлеба и мукомолы поспорили о ценах на муку

Неблагоприятная погода повлияла на цену зерна и как следствие — муки. Хлебозаводы говорят о подорожании сырья до 30%. Мукомолы возражают: цена выросла лишь на 20-50 коп. за кг. В Минсельхозе ситуацию с хлебом называют стабильной.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Хлебопекарные предприятия столкнулись с заметным ростом цен на муку, вызванном подорожанием зерна на фоне прогнозов по его урожаю, рассказали РБК в Национальном союзе хлебопечения (НСХ).

Уведомления о предстоящем в июне росте цен до 29-30 руб. за 1 кг пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия начали получать во второй половине мая. Мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу месяца, рассказали в союзе. «Одновременно часть мукомолов начала требовать сокращения срока отсрочки платежа, а иногда даже полной предоплаты, а также предлагать зафиксировать буквально немыслимые цены уже на июль», — отмечают в НСХ. По информации поставщиков союза, на мукомольном рынке в мае возникла «определенная паника», связанная с ростом цен на зерно на фоне информации о неблагоприятных погодных условиях, оказавших влияние на состояние посевов и прогнозируемую урожайность зерновых.

Ситуация на внутреннем рынке пшеницы традиционно определяется экспортом, который, вследствие роста мировых цен и других факторов, формирует высокую цену и ограничивает объем предложения внутри страны, продолжают в НСХ. Наличие экспортных пошлин на зерно при отсутствии аналогичных на муку резко подтолкнуло рост экспорта муки и многие индустриальные мукомолы «бросились туда». «Учитывая, что емкость азиатского и китайского рынка муки почти бездонная, а мукомольных мощностей, закрывающих потребности промышленного хлебопечения, в России не так уж и много, особую озабоченность вызывало то, что при отсутствии быстрой реакции на происходящее поставок хлебопекарной муки требуемых кондиций и количества на внутренний рынок может стать критически недостаточно», — продолжают в НСХ.

Правительство традиционно прилагает значительные усилия по сдерживанию цен на хлеб, в связи с чем вполне логично было бы предпринять определенные экономические меры и для стабилизации цен на рынке муки, полагают в союзе. В качестве одной из мер в НСХ называют временное введение вывозной таможенной пошлины на экспорт муки, по аналогии с зерном — это позволит не только не допустить сохранения критического для хлебопекарной отрасли уровня цен на основное сырье, но и может понизить на 15-20% цены на внутреннем рынке. «В противном случае, производители хлеба оказываются в напряженной ситуации, вызванной, с одной стороны, небывалым ростом себестоимости на основное сырье, а с другой стороны — с традиционной сложностью повышения отпускных цен на социально-значимую продовольственную продукцию», — объясняют в НСХ.

При сохранении текущей тенденции в союзе прогнозируют дальнейшее ухудшение финансовых показателей хлебопекарных предприятий — в перспективе это может привести к прекращению деятельности части значимых для регионов индустриальных производителей хлеба, особенно малых и средних. По состоянию на конец июня рост цен на муку приостановился, но все равно держится на рекордно высоком уровне, указывают в НСХ. При этом у отрасли никуда не делась проблема с дефицитом рабочего персонала и не прекращается тенденция роста издержек на логистику, которая в хлебопечении существенно отличается от всех других продуктовых отраслей: свежий хлеб каждый день доставляется самими хлебозаводами в каждую отдельную торговую точку в определенный ею промежуток времени. Ситуация с ценами на сырье, с учетом начала уборки урожая, если и может измениться в лучшую сторону, то не раньше августа. Но текущее подорожание сырья может сказаться на отпускной цене хлеба: в моменте оно оценивается около 10% в зависимости от вида и сорта — около 3 руб. на один батон или буханку хлеба.

Что говорят мукомолы

Ситуация на рынке более спокойная, чем описывают хлебопекарные предприятия, возражает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. По его словам, рост цен на муку действительно происходит в последний месяц, но он не доходит до указанных НСП значений. Это следствие существенного роста цен на зерно, в первую очередь, пшеницу, поясняет эксперт: в июне он составлял до 2 тыс. руб. за 1 т в неделю. В себестоимости пшеничной муки доля сырья доходит до 80%, а в ржаной муке — до 85%. «Вполне естественно, что мукомолы при росте цен на сырье вынуждены поднимать отпускные цены на свою продукцию», — констатирует Свириденко.

Но период, когда цены на зерно росли такими темпами, был краткосрочным — он продолжался две-три недели, продолжает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. И до, и после этого в целом по России наблюдается разнонаправленный тренд — в ряде регионов цены после значительного роста стали снижаться, в некоторых повышение продолжается, но уже не столь заметное — от 50 до 200-300 руб. за 1 т.

«Мониторинг союза показывал рост цен на пшеничную муку, но ни по одному федеральному округу не было зафиксировано повышение даже на 2 руб. за 1 кг», — говорит Свириденко. В среднем повышение, по его словам, составляло около 20-50 коп. за 1 кг в зависимости от региона. «Возможно, цифра

4-5 руб. и фиксировалась по каким-то отдельным предприятиям, но высока вероятность того, что она носит тенденциозный характер», — продолжает президент союза. Тем более он сомневается в массовом росте цен на муку на 30% менее чем за месяц по всем мукомольным предприятиям. Текущим показателям, по мнению эксперта, далеко до исторически рекордного уровня цен на муку, который был в 2020-2021 годах, после которого государство вводило прямое субсидирование отпускаемой предприятиям хлебопечения муки, и цены на нее, в отличие от хлебобулочной продукции, снижались на протяжении практически трех лет. Доля муки в себестоимости хлеба, по словам Свириденко, составляет около 20% — то есть «даже 30%-й рост цены на муку приведет к увеличению себестоимости всего на 4-6%».

Увеличение экспорта не только не повышают стоимость муки на внутреннем рынке, совсем наоборот, способствуют их снижению, утверждает Свириденко. Это связано с тем, что на территории России еще со времен плановой экономики сохранились избыточные производственные мощности — дополнительная загрузка мельничных комбинатов снижает долю производственных издержек в целом по всему объему выпускаемой продукции. Предложение «ухудшить для мукомолов экспорт их продукции» в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий сочли экономически нецелесообразным и противоречащим поставленным президентом задачам по увеличению экспорта муки к 2030 году почти на 70% — до 2 млн т.

Какая позиция у Минсельхоза

В Минсельхозе ситуацию на рынке хлеба и муки оценивают как стабильную. По данным министерства, по состоянию на 26 июня отпускная цена пшеничной муки в среднем по стране составляет 24,9 руб. за 1 кг. Ее стоимость с конца прошлого года увеличилась лишь на 2,9% — ниже темпов инфляции. Более того, сейчас цена на 10,9% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

«Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения», — заверяет представитель Минсельхоза. А предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли значительно превышает спрос. Сообщений о нехватке продукции от бизнеса Минсельхозу не поступало.

Производство муки в России растет. Согласно данным Росстата, которые приводит министерство, в январе-мае 2024 года было выпущено более 4,2 млн т муки — на 8,8% больше уровня предыдущего года. «С учетом этого и других факторов в Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной», — добавили в министерстве.