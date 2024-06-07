В Минсельхозе заявили о желании Египта закупать больше российского зерна

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Египет намерен закупать российское зерно в больших количествах, чем на данный момент, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства Оксана Лут. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Египет готов покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, и у них активно очень растет население в силу разных причин», — цитирует Лут агентство.

Россия переориентирует экспорт на фоне временной остановки Турцией закупок пшеницы, добавила глава Минсельхоза.

«Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером», — сказала Лут.





Министерство сельского и лесного хозяйства Турции временно ограничит импорт пшеницы в страну с 21 июня до 15 октября 2024 года. В ведомстве отметили, что мера призвана поддержать турецких производителей в сложный летний сезон, когда цены на урожай существенно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну. По данным Союза экспортеров зерна, к середине апреля 2024 года Турция была вторым по величине покупателем российской пшеницы в этом сезоне после Египта, третье место занимает Бангладеш.