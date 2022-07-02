Nordstar закрыла подразделение в Петербурге из-за «отсутствия перспектив»

В закрывшемся петербургском подразделении NordStar работали 30 специалистов, их принимают на работу в Домодедово и Красноярске, сообщил владелец авиаперевозчика. В качестве причин он назвал «полное переформатирование рынка»

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Бывшая «дочка» «Норникеля», красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, рассказал РБК генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.

По его словам, в подразделении работали 30 специалистов (пять экипажей — пилоты и бортпроводники), но самолеты в аэропорту Пулково NordStar не базировал. «Мы никого не увольняем. Я всех принимаю [на работу] в Красноярске и Домодедово», — подчеркнул Мохов.

Ранее сотрудникам подразделения было отправлено письмо, в котором гендиректор NordStar объяснил причины закрытия подразделения авиакомпании в Санкт-Петербурге, сказал Мохов РБК. Текст обращения был опубликован в отраслевом сообществе «Типичный бортпроводник» во «ВКонтакте».

«На протяжении многих лет авиакомпания старалась найти свой рынок в Санкт-Петербурге, мы пробовали открывать новые рейсы, ждали более благоприятной обстановки для развития международной чартерной программы полетов, рассчитывали на поступление новых самолетов», — написал Мохов. Но, по его словам, ничего из ожидаемого не случилось. «Перспективы развития авиаперевозок в Санкт-Петербурге для нашей авиакомпании на сегодняшний день и в обозримом будущем отсутствуют. Причины нам всем понятны — полное переформатирование рынка в стране», — посетовал топ-менеджер.

В середине февраля в парке у NordStar было 10 самолетов Boeing 737, следует из данных Росавиации. Но по причине закрытия авиасообщения с Евросоюзом перевозчику до сих пор не удалось вернуть в Россию один из самолетов, улетевший на техобслуживание в Польшу. Самолет находится в операционном лизинге, «жизнь покажет», удастся ли вернуть это воздушное судно, отметил Мохов.

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О продаже NordStar менеджменту авиакомпании «Норильский никель» сообщил 25 марта. Мохов тогда отмечал: «В наших планах — развитие маршрутной сети, и самостоятельный статус позволяет это делать более эффективно, без привязки к материнской компании и региону». Контрольный пакет акций авиакомпании «Норникель» купил в 2003 году — тогда перевозчик назывался «Таймыр».

Близкий к NordStar источник РБК объяснял продажу «Норникелем» авиационной «дочки» нежеланием горно-металлургической компании ассоциироваться с перевозчиком, эксплуатирующим импортные самолеты, принадлежащие западным лизинговым компаниям — последние из-за санкций должны были расторгнуть договора аренды и вернуть свою собственность, но российские власти, чтобы сохранить воздушный транспорт, запретили вылетать на таких самолетах за границу.

По данным Росавиации, в 2021 году NordStar перевезла 1,2 млн пассажиров, заняв по этому показатель 15-е место в отрасли. По итогам прошлого года, перевозчик получил чистый убыток 808 млн руб., указано в отчетности компании.