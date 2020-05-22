Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца Бизнес, 08:36 Журова сравнила ситуацию с Олимпиадой в Токио с миром после 11 сентября Спорт, 08:23 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 08:18 Попова оценила способность коронавируса мутировать Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой Бизнес, 08:00 Страх хуже вируса: чем беды рестораторов грозят ретейлу — Bloomberg Pro, 07:55 Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии Общество, 07:25 Москвичи с COVID-19 рассказали о «неразберихе» в информировании больных Политика, 07:00 На Камчатке коронавирусом заразились почти 40 сотрудников скорой помощи Общество, 06:53 Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы Общество, 06:00 Москва потеряла почти 70 млрд руб. доходов из-за нерабочего апреля Экономика, 06:00 США заявили о слежке России за Трампом в рамках договора об открытом небе Политика, 05:54 Жириновский предложил продать мумию Ленина Общество, 05:50
Бизнес ,  
0 

Состояние богатейших людей США выросло на $434 млрд за два месяца

Общий рост составил 15% с середины марта до середины мая. В течение этого времени количество людей, ставших миллиардерами в США, выросло с 614 до 630

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes. За это время оно выросло суммарно на $434 млрд (с $2,948 трлн до $3,382 трлн).

Пятую часть от общего прироста состояния обеспечили пять богатейших людей США — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Состояние Безоса увеличилось на $34,6 млрд, показав рост на 30,6%, Гейтса — на $8 млрд (прирост 8,2%), а Цукерберга — на $25,3 млрд (плюс 46,2%). Баффет заработал $564 млн, нарастив, таким образом, состояние на 0,8%, а Эллистон — $7 млрд (плюс 11,9%).

Forbes узнал о занятиях российских миллиардеров на самоизоляции
Общество
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Из миллиардеров, входящих в топ-30 США, в процентном соотношении (но не в абсолютных цифрах) наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-мл. и предприниматель Илон Маск (рост 62,8% и 48% соответственно).

Помимо этого, в отчете сообщается, что количество миллиардеров за период исследования увеличилось: если в марте их было 614, то в мае — уже 630.

В апреле США оказались на втором месте в мире после Китая по количеству новых миллиардеров с 2010 года, то есть после экономического кризиса 2009 года, по версии Forbes. Так, за это время общее количество миллиардеров в стране увеличилось на 210 человек, в их числе 61 ИТ-миллиардер. По данным издания, количество технологических миллиардеров от общего числа богатейших людей страны составляет 17%.

Автор: Мария Лисицына
Теги: миллиардеры, коронавирус
Материалы по теме
Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров
Общество
Миллиардера Дмитрия Босова похоронили на Троекуровском кладбище
Бизнес
Forbes узнал о занятиях российских миллиардеров на самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter