НОВАТЭК готов помочь «Газпрому» с поставками газа в Европу

Глава компании Леонид Михельсон заявил, что в случае возникновения проблем с транзитом газа через Украину может выручить СПГ с Ямала

Фото: Анна Исакова / ТАСС

В случае возникновения будущей зимой проблем с транзитом российского газа в Европу через территорию Украины НОВАТЭК готов помочь «Газпрому» выполнить обязательства перед европейскими покупателями за счет своего сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил журналистам глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

«Если от «Газпрома» будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны «Газпромом» по европейским рынкам», — сказал Михельсон (цитата по ТАСС).

Глава НОВАТЭКа отметил, что в начале 2020 года компания планирует запустить на заводе «Ямал СПГ» четвертую линию по сжижению газа мощностью до 900 тыс. т в год. Этот СПГ также может быть поставлен европейским клиентам «Газпрома».

28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что у компании есть различные сценарии на случай прекращения транзита газа через Украину, срок действия контракта на который истекает в конце 2019 года. Миллер заявил, что если есть «план Б» на случай прекращения транзита газа через Украину, то на него всегда найдется «план икс».

Миллер также сказал, что СПГ с завода «Газпрома» не будет конкурировать с СПГ НОВАТЭКа. «Конкуренции российского газа с российским газом не будет. Ели кто-то на это рассчитывает, их придется разочаровать», — ответил он на вопрос о готовности компании к конкуренции между российскими поставщиками газа за рубежом.