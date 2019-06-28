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Миллер заявил о наличии плана икс в вопросе транзита газа
Глава «Газпрома» предложил зарубежным аналитикам поверить в своевременное окончание строительства «Северного потока-2» и заключение договора о транзите с Украиной
Алексей Миллер (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что если есть «план б» на случай прекращения транзита газа через Украину, то на него всегда найдется «план икс», сообщает корреспондент РБК. Сценариев, по словам Миллера, очень много.

По словам главы «Газпрома», в зарубежных аналитических материалах много пишется о том, что будет, если не будет транзита газа через Украину или не будет «Северного потока-2». «Приходится обращать внимание коллег: зарубежные аналитики называют не все варианты», — сказал Миллер.

Топ-менеджер добавил, что в иностранных аналитических материалах практически не упоминается вариант, при котором «Северный поток-2» будет построен вовремя, а до 31 декабря Россия и Украина подпишут новое газовое соглашение. «В первую очередь надо все делать для того, чтоб соответствующие договоренности были достигнуты, но надо стремиться подстраховаться на всякий случай, чтобы мы исполняли свои обязательства перед нашими европейскими потребителями», — добавил Миллер.

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На вопрос, что будет с транзитом газа 1 января, на следующий день после истечения соглашения с Украиной, Миллер отшутился, что будет весело, потому что 1 января — праздник.

В середине июня стало известно, что Украина предложила «Газпрому» свой вариант нового соглашения, который предусматривает не транзит, а своп газа. Соответствующее заявление глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сделал в ответ на слова члена правления «Газпрома», главы юридического департамента Сергея Кузнеца. Последний заявил, что контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен, поскольку в стране отсутствуют необходимые для этого институты, такие как регулятор и транспортный оператор.

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В соответствии с украинским предложением «Газпром» будет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе Украины с Россией, а тот будет передавать точно такой же объем на границе Украины с ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), сказал Витренко. Он добавил, что подобные контракты являются относительно привычными для европейского рынка.

Авторы: Людмила Подобедова, Артем Филипенок
Теги: Алексей Миллер, «Нафтогаз», «Северный поток - 2»
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