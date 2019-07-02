Глава Apple назвал абсурдной статью WSJ о недовольстве Джони Айва

WSJ выпустила материал, в котором утверждается, что главный дизайнер Apple Джони Айв был недоволен гендиректором компании. Тим Кук заявил, что журналисты издания не понимают, как устроена Apple

Тим Кук и Джонатан Айв (Фото: Jeff Chiu / AP)

Гендиректор Apple Тим Кук раскритиковал материал The Wall Street Journal в котором говорится, что главному дизайнеру компании Джонатану Айву не нравился курс, в котором развивается Apple, передает NBC News.

«Эта история — абсурд», — написал глава Apple и добавил, что описанные в материале детали и сделанные WSJ выводы не соответствуют действительности.

По его словам, авторы статьи не понимают, как работает команда дизайнеров компании и Apple в целом. «Отношения, решение и события искажены в ней до такой степени, что мы просто не узнали, какую компанию описывают», — заявил Кук.

Конкретных примеров того, с чем в материале WSJ он не согласен, глава Apple не привел.