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Глава Apple назвал абсурдной статью WSJ о недовольстве Джони Айва
WSJ выпустила материал, в котором утверждается, что главный дизайнер Apple Джони Айв был недоволен гендиректором компании. Тим Кук заявил, что журналисты издания не понимают, как устроена Apple
Тим Кук и Джонатан Айв (Фото: Jeff Chiu / AP)

Гендиректор Apple Тим Кук раскритиковал материал The Wall Street Journal в котором говорится, что главному дизайнеру компании Джонатану Айву не нравился курс, в котором развивается Apple, передает NBC News.

«Эта история — абсурд», — написал глава Apple и добавил, что описанные в материале детали и сделанные WSJ выводы не соответствуют действительности.

По его словам, авторы статьи не понимают, как работает команда дизайнеров компании и Apple в целом. «Отношения, решение и события искажены в ней до такой степени, что мы просто не узнали, какую компанию описывают», — заявил Кук.

Конкретных примеров того, с чем в материале WSJ он не согласен, глава Apple не привел.

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Айв проработал в Apple больше 20 лет, на прошлой неделе стало известно, что до конца года он уйдет в отставку и займется собственной дизайнерской компанией, первым клиентом которой станет Apple.

В статье WSJ о причинах ухода Айва говорилось, что в последние годы главный дизайнер все больше отдалялся от руководства компании. По данным издания, он был недоволен тем, что при Куке Apple сильнее сконцентрировалась на текущих операциях.

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По словам источников WSJ, Кук редко посещал отдел дизайна и не проявлял к данному аспекту производства особого интереса, что удручало Айва. Кроме того, главному дизайнеру Apple не нравилось, что руководство компании пополнилось большим количеством людей  из финансовой сферы, а не IT-индустрии.

Айв часто работал за пределами офиса, нередко пропускал еженедельные собрания с дизайнерами и не пришел на официальное открытие главного офиса компании, где должен был выступать, утверждают собеседники WSJ.

Кук отказался от комментариев для статьи WSJ через пресс-секретаря.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Apple, Тим Кук
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