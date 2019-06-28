Акции Apple упали после сообщений об уходе создателя дизайна iPad и iMac

Стоимость акций компании Apple обвалились на фоне сообщений об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва. Это следует из данных биржи NASDAQ.

Вскоре после открытия торгов, около 10:00 по Североамериканскому восточному времени (17:00 мск) акции упали до $197,05. Максимальной ценой за день была $199,5. На предыдущем закрытии торгов за одну акцию на бирже давали $199,74.

Forbes отмечал, что капитализация компании упала на $9 млрд, до $919,02 млрд. По данным на 18:40 мск, рыночная капитализация составила более $910,552 млрд. Таким образом она сократилась еще на $9 млрд.

Накануне Apple сообщила об уходе Айва из компании. Он покинет свой пост до конца 2019 года и создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom. При этом ее первым клиентом станет Apple.

Джонатан Айв возглавил дизайнеров компании в 1996 году, а в 1998-м он представил новое поколение моноблоков iMac. Он также разработал дизайн таких продуктов, как iPod, MacBook Air, iPhone, iPad и других, а с 2012 года занимается системой iOS. Помимо этого он отвечает за дизайн упаковки и интерьеров магазинов.