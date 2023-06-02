Reuters узнал, что порт Тамани может остановить экспорт СПГ из-за дронов

Порт Тамани, через который экспортируют СПГ, месяц назад атаковали дроны, пожар тушили 20 часов. По данным Reuters, экспорт могут остановить из-за опасения новых ударов

Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Морской порт Тамань в Краснодарском крае готов приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за риска ударов беспилотников, пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

«Это опасно после всех этих атак [дронов]», — пояснил один из собеседников агентства.

Источники не уточнили, когда порт прекратит перевалку СПГ, отметив, что имеющиеся запасы планируется отгрузить. По словам двух из них, операции по сжижению газа на Таманском перегрузочном комплексе мощностью 20 млн тонн в год будут законсервированы на неопределенный срок.

РБК направил запросы в пресс-службы РЖД и ОТЭКО (владелец перевалочного комплекса в Тамани).

На Тамань приходится 7,5% от общего объема российского экспорта сжиженного газа, уточняет Reuters.

В начале мая загорелся резервуар «Таманьнефтегаза» с нефтепродуктами, возгоранию присвоили высший ранг сложности. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», резервуар загорелся из-за атаки беспилотника. Официальных подтверждений этой версии не поступало. Никто из местных жителей не пострадал, пожар удалось потушить спустя 20 часов.



