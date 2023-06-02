Китайские авиакомпании начали облетать Россию при полете в США

В мае Минтранс США утвердил новые рейсы для китайских авиакомпаний, которые не затрагивают воздушное пространство России. Одновременно перевозчикам из Китая разрешили выполнять больше полетов в Соединенные Штаты

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Самолеты китайских авиакомпаний, следующие в США, начали избегать полетов над воздушным пространством России, сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса для отслеживаний рейсов FlightAware и источники в отрасли.

Речь идет о полетах, недавно одобренных властями США. 18 мая американский Минтранс утвердил новые еженедельные рейсы Air China (Пекин — Нью-Йорк), China Eastern (Шанхай — Лос-Анджелес), Xiamen Airlines (Сямынь — Лос-Анджелес) и China Southern (Гуанчжоу — Лос-Анджелес). Китайские авиакомпании, рейсы которых Вашингтон утвердил до этого, по-прежнему могут летать в Соединенные Штаты через Россию, отмечает агентство.

Помимо этого, в начале мая США разрешили китайским авиакомпаниям выполнять 12 рейсов туда и обратно в неделю (ранее им можно было выполнять не более восьми). Столько же рейсов разрешено американским перевозчикам, летающим в Китай.

Помощник госсекретаря США по вопросам авиации и международным делам Энни Петсонк отказалась уточнить, связано ли увеличение рейсов с требованием не летать через воздушное пространство России, передает Reuters. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в своем комментарии также не стал упоминать этот вопрос. Он сказал только, что постепенное восстановление авиасообщения «пойдет на пользу пассажиропотоку и торговле между странами». До начала пандемии коронавируса обеим сторонам можно было выполнять до 150 рейсов.

С призывом запретить китайским авиакомпаниям, совершающим рейсы в США, пролетать над территорией России, выступили сенаторы Роберт Менендес и Джеймс Риш. Позднее The New York Times сообщила, что американский Минтранс разработал соответствующий проект приказа. Это произошло, после того как американские авиакомпании, потерявшие возможность использовать воздушное пространство России, заявили, что перевозчики из других стран, для которых российское небо осталось открытым, получили «значительное конкурентное преимущество». В то же время продолжительность тихоокеанских рейсов и расход топлива американских авиакомпаний сильно выросли.

Россия в 2022 году закрыла воздушное пространство для некоторых стран в ответ на закрытие их воздушного пространства для российских самолетов. Он был введен после начала военных действий на Украине.