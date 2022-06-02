Глава «Ростеха» допустил приобретение активов ушедших из России компаний

«Ростех» может рассмотреть возможность приобретения активов покинувших российский рынок компаний, если это «будет способствовать решению первоочередных запросов государства», заявил Чемезов

Сергей Чемезов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Ростех» допускает вероятность приобретения активов западных промышленных компаний, которые ушли из России, с целью расширения своего портфеля. Об этом в интервью агентству Anadolu сообщил глава корпорации Сергей Чемезов

Компания рассмотрит такую возможность, если эти действия «будут способствовать решению первоочередных запросов государства», уточнил он.

Говоря о западных санкциях в отношении российской авиационной промышленности, в частности о решении Airbus и Boeing прекратить поставки и обслуживание своих самолетов в стране, Чемезов заявил, что «в перспективе этот разрыв станет более болезненным для западных производителей, чем для России».

По мнению Чемезова, западные поставщики утратили в лице России большой рынок, они «потеряли возможность поставлять свою продукцию и терпят ощутимые убытки благодаря решениям своих властей».

Сейчас российские перевозчики эксплуатируют около 150 самолетов Sukhoi Superjet 100, отметил он. «В текущем году планируется поставить еще 20 самолетов, а с 2024 года ОАК намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно», — добавил Чемезов. По его словам, до 2025 года корпорация планирует запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году увеличить их количество до 500.

В марте глава «Ростеха» на встрече с коллективом компании заявил, что западные санкции, введенные в ответ на военную операцию на Украине, «достаточно серьезные» и госкорпорации «предстоит непростая жизнь». Однако, отметил он, Россия «всегда выходила победительницей». По его словам, уже введенные с 2014 года ограничения дали шанс на собственное развитие, и многое, что ранее закупалось за границей, производится в России.

Читайте на РБК Pro Pro Топ-менеджеры скупают акции своих компаний: почему это хорошая новость Топ-менеджеры скупают акции своих компаний: почему это хорошая новость Статьи Pro На торговом фронте перемены: почему США и Китай обсуждают отмену пошлин На торговом фронте перемены: почему США и Китай обсуждают отмену пошлин Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Пик кризиса будет в 2023-м: что ждет складской рынок России Пик кризиса будет в 2023-м: что ждет складской рынок России Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи

Чемезов попал в санкционные списки ЕС в 2014 году, политики Евросоюза считают его одним из известных близких соратников Путина. 3 марта санкции против главы «Ростеха» ввели США.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о введении внешней администрации на российских подразделениях иностранных компаний, покинувших Россию. Согласно документу, вводить временную администрацию можно по решению арбитражного суда в отношении тех компаний, 25% которых (или больше) контролируется гражданами недружественных стран, а также теми, кто имеет существенное значение для российской экономики. Решение о назначении администрации примет межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Внешнее управление будет осуществлять ВЭБ.РФ или другая организация.



Президент Владимир Путин поддержал идею, заявив, что в отношении уходящих из России иностранных предприятий «нужно действовать решительно». Однако в Российском союзе промышленников и предпринимателей посчитали, что перечень оснований для введения внешней администрации в уходящих из России компаниях нужно сократить, в противном случае велик риск злоупотреблений.

В Белом доме США пообещали, что Вашингтон примет меры, если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок.