Глава «Ростеха» допустил приобретение активов ушедших из России компаний
«Ростех» допускает вероятность приобретения активов западных промышленных компаний, которые ушли из России, с целью расширения своего портфеля. Об этом в интервью агентству Anadolu сообщил глава корпорации Сергей Чемезов
Компания рассмотрит такую возможность, если эти действия «будут способствовать решению первоочередных запросов государства», уточнил он.
Говоря о западных санкциях в отношении российской авиационной промышленности, в частности о решении Airbus и Boeing прекратить поставки и обслуживание своих самолетов в стране, Чемезов заявил, что «в перспективе этот разрыв станет более болезненным для западных производителей, чем для России».
По мнению Чемезова, западные поставщики утратили в лице России большой рынок, они «потеряли возможность поставлять свою продукцию и терпят ощутимые убытки благодаря решениям своих властей».
Сейчас российские перевозчики эксплуатируют около 150 самолетов Sukhoi Superjet 100, отметил он. «В текущем году планируется поставить еще 20 самолетов, а с 2024 года ОАК намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно», — добавил Чемезов. По его словам, до 2025 года корпорация планирует запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году увеличить их количество до 500.
В марте глава «Ростеха» на встрече с коллективом компании заявил, что западные санкции, введенные в ответ на военную операцию на Украине, «достаточно серьезные» и госкорпорации «предстоит непростая жизнь». Однако, отметил он, Россия «всегда выходила победительницей». По его словам, уже введенные с 2014 года ограничения дали шанс на собственное развитие, и многое, что ранее закупалось за границей, производится в России.
Чемезов попал в санкционные списки ЕС в 2014 году, политики Евросоюза считают его одним из известных близких соратников Путина. 3 марта санкции против главы «Ростеха» ввели США.
В апреле в Госдуму внесли законопроект о введении внешней администрации на российских подразделениях иностранных компаний, покинувших Россию. Согласно документу, вводить временную администрацию можно по решению арбитражного суда в отношении тех компаний, 25% которых (или больше) контролируется гражданами недружественных стран, а также теми, кто имеет существенное значение для российской экономики. Решение о назначении администрации примет межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Внешнее управление будет осуществлять ВЭБ.РФ или другая организация.
Президент Владимир Путин поддержал идею, заявив, что в отношении уходящих из России иностранных предприятий «нужно действовать решительно». Однако в Российском союзе промышленников и предпринимателей посчитали, что перечень оснований для введения внешней администрации в уходящих из России компаниях нужно сократить, в противном случае велик риск злоупотреблений.
В Белом доме США пообещали, что Вашингтон примет меры, если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок.