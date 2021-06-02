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Попавший под блокировку iHerb запланировал производство БАДов в России

Маркетплейс iHerb, мобильное приложение которого заблокировали в России за продажу средств с запрещенными в России препаратами, планирует локализовать производство витаминов и биологически активных добавок в России
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Американский маркетплейс iHerb собирается локализовать производство витаминов и биологически активных добавок (БАД) в России. Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщила директор по развитию представительства iHerb в России Оксана Богатенко, заявили РБК в пресс-службе компании.

По словам Богатенко, спрос на российские витамины в стране за последний год заметно вырос, однако на маркетплейсе купить препараты российского производства нельзя.

«Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства», — пояснила Богатенко.

Сейчас компания активно изучает, в каком из регионов лучше разместить предприятия, и ведет переговоры по этому поводу. Богатенко отметила, что мировой рынок БАДов растет в среднем на 9–10% в год и по прогнозам к 2024 году достигнет $278 млрд. Ситуация в России, по оценке Богатенко, соответствует общемировым трендам.

Юрист iHerb прокомментировал блокировку приложения компании в России
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мобильное приложение iHerb было заблокировано Роскомнадзором по решению Засвияжского районного суда Ульяновска в январе 2019 года. Суд также постановил ограничить доступ к отдельным интернет-страницам онлайн-магазина, информация на которых была признана запрещенной, и удалить приложение из российских версий Google Play и App Store.


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Это решение было принято после того, как исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков пожаловался в Генпрокуратуру, что на iHerb россияне могут купить пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России регламенту и содержат запрещенные в России для употребления растения или их компоненты.

iHerb пытался обжаловать решение вплоть до высшей судебной инстанции. В начале февраля Верховный суд оставил в силе решение о блокировке мобильного приложения iHerb.

Авторы
Наталья Демченко Наталья Демченко, Владислав Скобелев
iHerb ПМЭФ витамины БАД Роскомнадзор
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