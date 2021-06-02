Попавший под блокировку iHerb запланировал производство БАДов в России

Маркетплейс iHerb, мобильное приложение которого заблокировали в России за продажу средств с запрещенными в России препаратами, планирует локализовать производство витаминов и биологически активных добавок в России

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Американский маркетплейс iHerb собирается локализовать производство витаминов и биологически активных добавок (БАД) в России. Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщила директор по развитию представительства iHerb в России Оксана Богатенко, заявили РБК в пресс-службе компании.

По словам Богатенко, спрос на российские витамины в стране за последний год заметно вырос, однако на маркетплейсе купить препараты российского производства нельзя.

«Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства», — пояснила Богатенко.

Сейчас компания активно изучает, в каком из регионов лучше разместить предприятия, и ведет переговоры по этому поводу. Богатенко отметила, что мировой рынок БАДов растет в среднем на 9–10% в год и по прогнозам к 2024 году достигнет $278 млрд. Ситуация в России, по оценке Богатенко, соответствует общемировым трендам.