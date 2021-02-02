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Верховный суд оставил в силе блокировку приложения iHerb

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Верховный суд России оставил в силе решение о блокировке мобильного приложения американского онлайн-ретейлера iHerb. Об этом РБК сообщил защитник компании, юрист компании Dentons Роман Зайцев.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили РБК, что жалобу на решение оставили без удовлетворения.

«Мы сожалеем, что судебная коллегия Верховного суда оставила в силе решения апелляционного и кассационного судов. После того, как получим текст определения коллегии, примем решение о своих следующих шагах, в том числе о дальнейшем обжаловании судебных актов в порядке надзора в президиум Верховного суда», — сказал Зайцев.

Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение iHerb весной 2020 года по решению Засвияжского районного суда Ульяновска. В январе 2019 года суд на основании двух исков от Генпрокуратуры (ранее в ведомство с жалобой на iHerb обратился исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков) постановил ограничить доступ к отдельным интернет-страницам онлайн-магазина, информация на которых была признана запрещенной, а также удалить приложение из российских версий Google Play и App Store. По мнению Жесткова и Генпрокуратуры, часть информации на сайте iHerb не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза (содержала компоненты, включенные в список «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»).

Представители iHerb выполнили решение по первому иску суда, удалив информацию о десяти товарах с запрещенной информацией, а также удалили еще около тысячи позиций, которые могли не соответствовать регламенту. Как объяснял представитель iHerb, они не смогли выполнить второе требование суда, потому что в нем не были указаны конкретные товары, информацию о которых необходимо удалить из магазина. Компания пыталась оспорить решение, но безуспешно. В результате в апреле 2020 года Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр запрещенных ресурсов, а в мае того же года компания самостоятельно удалила свои мобильные приложения из Google Play и App Store для российских пользователей.

Попавший под блокировку iHerb инвестирует $100 млн в логистику в России
Технологии и медиа
Фото:Артем Житенев / ТАСС

Гендиректор iHerb в России Илья Микин сказал, что решение Верховного суда не повлияет на пересмотр планов компании инвестировать в течение ближайших двух лет порядка $100 млн в развитие бизнеса. Он также отметил, что компания «последовательно придерживается позиции конструктивного диалога с официальными органами и стремится минимизировать поводы для разногласий в целях развития своего бизнеса», и напомнил, что еще в марте прошлого года она провела аудит продуктовой линейки и удалила с сайта и приложения iHerb более 1 тыс. товаров.

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Как рассказывал Микин РБК осенью 2020 года, iHerb планирует инвестировать $100 млн на развитие логистики в России, среди возможных вариантов — создание собственного распределительного склада (чтобы наладить не только импорт, но и экспорт российской продукции) и участие в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане (место для хранения заказов из маркетплейсов, в котором товары могут храниться без уплаты налогов и таможенных пошлин до покупки физлицом). Часть этих средств компания также потратит на поиск ИТ-специалистов для разработки софта и сервисного обслуживания для международной компании.

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