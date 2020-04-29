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Юрист iHerb прокомментировал блокировку приложения компании в России

Юрист iHerb назвал «чрезмерной и необоснованной» блокировку приложения компании в России, поскольку она неоднократно удаляла со своей витрины товары, вызывавшие вопросы у властей. Компания намерена обратиться в Верховный суд
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Партнер юридической фирмы Dentons, представляющей в России американскую компанию iHerb LLC, Роман Зайцев заявил РБК, что меры блокировки ее мобильного приложения «чрезмерны и необоснованны». Вечером во вторник, 28 апреля, Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещенной к распространению на территории России. Однако, по словам Зайцева, компания еще в марте 2020 года провела аудит ассортимента продукции и исключила из продажи около 1 тыс. товаров, включая те, которые могли не соответствовать техническим регламентам Таможенного союза о продаже БАДов. Вскоре после этого представители iHerb уведомили о своих действиях Роскомнадзор.

Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска. В 2018 году исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков обратился в Генпрокуратуру с жалобой на iHerb, поскольку часть ее продукции не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза (содержала компоненты, включенные в список «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»). Он попросил удалить информацию о десяти продуктах на веб-ресурсах iHerb, а также удалить мобильное приложение компании из магазинов AppStore и Google Play. Генпрокуратура подала два иска против iHerb в Засвияжский районный суд Ульяновска. В результате рассмотрения первого дела в 2019 году суд постановил ограничить доступ к десяти перечисленным препаратам, нарушающим технический регламент. По итогам второго иска суд решил признать информацию в приложении iHerb запрещенной к распространению на территории России и удалить его из магазинов мобильных приложений.

Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Общество

Компания iHerb выполнила только первое решение суда, поскольку во втором иске не были указаны конкретные товары, которые подлежат удалению, отметил ее представитель. «К сожалению, решение апелляционного суда от 24 декабря 2019 года не конкретизирует, какую информацию в приложении суд посчитал запрещенной, как это предусмотрено законом. Тем самым компания iHerb была ограничена в возможности удалить спорную информацию из приложения, чтобы снять претензии. При этом вопрос о разъяснении решения сейчас находится на рассмотрении суда — слушания назначены на 19 мая», — объяснил Зайцев.

Он также подчеркнул, что правовых оснований для блокировки веб-сайтов ru.iherb.com и iherb.com нет. Пользователи сервиса жаловались в соцсетях, что испытывают трудности с доступом к iHerb с вечера 28 апреля. Утром 29 апреля в официальной группе компании в социальной сети Facebook появилось сообщение: «К сожалению, в настоящее время сайт работает нестабильно. Мы прикладываем максимум усилий для решения возникшей ситуации».

«Хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на то что решение об удалении приложения iHerb из магазинов мобильных приложений вступило в законную силу, ответчик по иску — компания iHerb LLC — еще не исчерпал все доступные средства защиты и находится в процессе подготовки и подачи кассационной жалобы в Верховный суд», — рассказал Зайцев.

Александр Жестков заявил РБК, что считает выполнение требований суда важным, поскольку сервис распространял информацию, которая среди прочего может причинить вред здоровью пользователей. «Веб-сайт iHerb содержит, насколько я понимаю, ту же самую информацию, которая содержится в мобильном приложении iHerb и которую российский суд ранее признал запрещенной к распространению на территории страны, что, возможно, говорит об их идентичности и зеркальности. Касаемо трудностей с доступом к сайту iHerb, могу только предположить, что сервер с информацией для приложения и сайта единый, но лучше проконсультироваться с IT-специалистами», — отметил он.

Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Бизнес
Фото: Mark Lennihan / AP

В свою очередь гендиректор российской «дочки» iHerb «АйХерб Ру» Илья Микин отметил, что блокировка приложения и текущие проблемы с доступом к сайту маркетплейса могут негативно сказаться на доступности в России дефицитных в период пандемии товаров. «Кроме того, в наших ближайших планах был запуск продажи на маркетплейсе iHerb товаров российских производителей. Мы считаем, что реализация этого проекта не только помогла бы конкретным бизнесам, которые сейчас испытывают трудности, но и в целом содействовала бы росту российского экспорта, дав позитивный эффект всей российской экономике», — заявил он.

Ранее, в 2016 году, Роскомнадзор уже блокировал сервис iHerb. Тогда Николаевский районный суд Ульяновской области признал запрещенной к распространению в России информацию о возможности приобрести и ввезти в страну продукты питания американского производства (орехи и ягоды), поскольку на сайте отсутствуют данные об их безопасности для здоровья российских граждан. Однако эта блокировка была снята спустя несколько месяцев.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Автор: Владислав Скобелев
При участии: Елена Сухорукова
Теги: онлайн-торговля, БАДы, Роскомнадзор, блокировка
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