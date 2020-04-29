Юрист iHerb прокомментировал блокировку приложения компании в России

Юрист iHerb назвал «чрезмерной и необоснованной» блокировку приложения компании в России, поскольку она неоднократно удаляла со своей витрины товары, вызывавшие вопросы у властей. Компания намерена обратиться в Верховный суд

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Партнер юридической фирмы Dentons, представляющей в России американскую компанию iHerb LLC, Роман Зайцев заявил РБК, что меры блокировки ее мобильного приложения «чрезмерны и необоснованны». Вечером во вторник, 28 апреля, Роскомнадзор внес IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещенной к распространению на территории России. Однако, по словам Зайцева, компания еще в марте 2020 года провела аудит ассортимента продукции и исключила из продажи около 1 тыс. товаров, включая те, которые могли не соответствовать техническим регламентам Таможенного союза о продаже БАДов. Вскоре после этого представители iHerb уведомили о своих действиях Роскомнадзор.

Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска. В 2018 году исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков обратился в Генпрокуратуру с жалобой на iHerb, поскольку часть ее продукции не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза (содержала компоненты, включенные в список «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»). Он попросил удалить информацию о десяти продуктах на веб-ресурсах iHerb, а также удалить мобильное приложение компании из магазинов AppStore и Google Play. Генпрокуратура подала два иска против iHerb в Засвияжский районный суд Ульяновска. В результате рассмотрения первого дела в 2019 году суд постановил ограничить доступ к десяти перечисленным препаратам, нарушающим технический регламент. По итогам второго иска суд решил признать информацию в приложении iHerb запрещенной к распространению на территории России и удалить его из магазинов мобильных приложений.

Компания iHerb выполнила только первое решение суда, поскольку во втором иске не были указаны конкретные товары, которые подлежат удалению, отметил ее представитель. «К сожалению, решение апелляционного суда от 24 декабря 2019 года не конкретизирует, какую информацию в приложении суд посчитал запрещенной, как это предусмотрено законом. Тем самым компания iHerb была ограничена в возможности удалить спорную информацию из приложения, чтобы снять претензии. При этом вопрос о разъяснении решения сейчас находится на рассмотрении суда — слушания назначены на 19 мая», — объяснил Зайцев.

Он также подчеркнул, что правовых оснований для блокировки веб-сайтов ru.iherb.com и iherb.com нет. Пользователи сервиса жаловались в соцсетях, что испытывают трудности с доступом к iHerb с вечера 28 апреля. Утром 29 апреля в официальной группе компании в социальной сети Facebook появилось сообщение: «К сожалению, в настоящее время сайт работает нестабильно. Мы прикладываем максимум усилий для решения возникшей ситуации».