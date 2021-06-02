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Пандемия коронавируса ,  
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«Система» начала переговоры о заводах для вакцины от COVID за рубежом

«Система» ведет переговоры о поставке комплектных заводов для производства вакцины «Спутник V» за рубеж, рассказал РБК ее владелец Владимир Евтушенков. Помимо продажи технологии он рассчитывает получить долю в таких заводах
АФК «Система» AFKS ₽31,5 -2,16% Купить
Фото: пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости
Фото: пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

АФК «Система», которая контролирует фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп», выпускающую вакцины от коронавируса «Спутник V», начала переговоры о строительстве заводов по ее производству за рубежом. Об этом в интервью РБК рассказал крупнейший совладелец «Системы» Владимир Евтушенков.

«Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство [вакцины «Спутник V»]. Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10 млн, 20 млн, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно», — пояснил Евтушенков. Речь идет про строительство заводов под ключ, что может включать поставки оборудования и технологии производства вакцины.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Бизнесмен сказал, что поставки могут начаться в три страны, но в какие именно, не раскрыл, отметив, что компания уже сотрудничает с партнерами из Германии. Он считает, что компания уже отработала технологию, «которую не стыдно поставлять везде».

«Система» может также стать акционером зарубежных производств с долей 10–15%, но это будет зависеть от договоренностей в каждой из стран, говорит ее владелец. «На этом оборудовании можно делать не только вакцину «Спутник», но и другие вакцины и биотехнологические препараты», — добавил он.

Производство вакцины на заводе «Биннофарм» в Зеленограде ведется с конца 2020 года. Евтушенков не сказал, какое количество вакцины было произведено компанией, но отметил, что не планирует производить другие вакцины от коронавируса. Ранее президент АФК «Система» Владимир Чирахов заявлял, что в ближайшие месяцы с момента старта производства компания готова произвести 1,5 млн доз, а затем нарастит производство.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В целом, по данным заместителя гендиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V») Дениса Логунова, к середине апреля 2021 года в России было произведено около 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Анна Левинская
АФК «Система» фармацевтический рынок вакцина коронавирус Спутник V Владимир Евтушенков
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