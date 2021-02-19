АФК «Система» и партнеры завершили создание холдинга «Биннофарм Групп»

Фармацевтический завод «Биннофарм» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

АФК «Система» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ВТБ и инвесторами завершили формирование фармацевтического холдинга «Биннофарм групп». Об этом сообщается на сайте АФК «Система».

В сообщении говорится, что эффективная доля АФК «Система» совместно с ВТБ в «Биннофарм групп» составит 79%, консорциума инвесторов — 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами — физическими лицами.

«Консолидация фармацевтических активов на базе «Биннофарм Групп» — важный шаг по превращению холдинга в одного из лидеров фармацевтического рынка России, с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом», — сообщил президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

О том, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова объединит свои фармацевтические активы в новую холдинговую структуру под названием «Биннофарм Групп», стало известно в конце октября 2020 года. Об этом рассказал Рустем Муратов — глава Alium, еще одного фармацевтического актива АФК. Он же возглавил «Биннофарм Групп».