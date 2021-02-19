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АФК «Система» и партнеры завершили создание холдинга «Биннофарм Групп»

АФК «Система» AFKS ₽35,42 +0,09% Купить
Фармацевтический завод «Биннофарм»
Фармацевтический завод «Биннофарм» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

АФК «Система» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ВТБ и инвесторами завершили формирование фармацевтического холдинга «Биннофарм групп». Об этом сообщается на сайте АФК «Система».

В сообщении говорится, что эффективная доля АФК «Система» совместно с ВТБ в «Биннофарм групп» составит 79%, консорциума инвесторов — 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами — физическими лицами.

«Консолидация фармацевтических активов на базе «Биннофарм Групп» — важный шаг по превращению холдинга в одного из лидеров фармацевтического рынка России, с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом», — сообщил президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

АФК «Система» создаст новый фармацевтический холдинг
Бизнес
Фото:Mikael Sjoberg / Bloomberg

О том, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова объединит свои фармацевтические активы в новую холдинговую структуру под названием «Биннофарм Групп», стало известно в конце октября 2020 года. Об этом рассказал Рустем Муратов — глава Alium, еще одного фармацевтического актива АФК. Он же возглавил «Биннофарм Групп».

«Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарств и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей. Он включает свыше 450 регистрационных удостоверений. В том числе «Биннофарм» стал первым производителем вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.

По словам Муратова, долго решался вопрос с названием холдинговой структуры. В итоге остановились на «Биннофарм Групп», так как на заводе «Биннофарм» было развернуто производство вакцины «Спутник V». Завод «обрел большую известность как в России, так и за ее пределами», сказал Муратов.

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В последние два года «Система» наращивала свой фармацевтический инвестпортфель. С 2018 года компания совместно с ВТБ владела 64,3% холдинга Alium, созданного в результате объединения предприятий «Оболенское» и «Биннофарм». В 2019 году АФК почти за 12 млрд руб. выкупила фармацевтические активы Marathon Group — ОАО «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ЗАО «Биоком». Совместно с неназванным финансовым партнером АФК получила 56,2%, еще 32,4% у «Нацимбио».

АФК «Система» ВТБ РФПИ фармацевтика
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