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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи рассказали, надо ли вакцинировать домашних животных от COVID-19

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сейчас нет необходимости вакцинации домашних питомцев, рассказал РБК директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. По его словам, вакцинация животных начата только в России, и международных рекомендаций по ее проведению нет.

«После ситуации с норками в Европе был проанализирован риск заражения людей, и было установлено, что на данном этапе вакцинация нецелесообразна», — сказал Колбасов. Он добавил, что власти должны регламентировать условия применения вакцины, однако пока соответствующих документов в России нет.

По мнению ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова, вакцинация животных — это «достаточно бесполезное мероприятие», так как достоверных данных о передаче вируса от животных к человеку нет.

«О коронавирусных инфекциях у животных мы знаем давно, и никогда они к группе опасных не относились. По разным данным, от 80 до 100% кошек являются носителями коронавируса, и это не приводит к вымиранию вида, и чаще всего проходит бессимптомно», — заявил он в разговоре с РБК.

Шеляков отметил, что животное может перенести вирус в буквальном смысле на себе, не будучи при этом зараженным. «Представим такую ситуацию, что больной человек плюнул, <...> собака наступила в слюну, в биологическую жидкость, потом почесалась, а вы ее погладили — вот, пожалуйста, вы заразились от животного, но просто потому, что на ней, как на электричке, вирус переехал», — привел он пример.

В России началась вакцинация домашних животных против COVID-19
Общество
Фото:Александр Плонский / «Ветеринария и жизнь» / ТАСС

Вакцинация домашних животных от COVID-19 в первую очередь ставит целью обезопасить человека и прервать цепочку циркуляции вируса, рассказал РБК доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Забережный.

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«Питомец не погибнет, если он заразится коронавирусом человека. Речь идет о том, чтобы вирус долго не мог размножаться в организме животных, чтобы не приобретать новые опасные формы для человека», — пояснил Забережный.

По его словам, коронавирус может размножаться в организме животных, попадая к ним от человека, однако естественное заражение домашних животных — достаточно редкое явление. Эксперт отметил, что в 2020 году научный журнал Science сообщал всего о 14 случаях заражения среди домашних животных, в то же время наблюдалось заражение норок с звероферм. В результате у 214 человек в Дании и Нидерландах обнаружили вирус с теми мутациями, которые образовались после его циркуляции среди норок.

Забережный добавил, что кошки могут распространять коронавирус среди других кошек воздушно-капельным путем, а собаки могут заразиться, но почти не распространяют вирус. При этом симптомы у этих животных не проявляются.

«Пока нет повода особенно волноваться, что наши питомцы будут играть существенную роль в распространении коронавируса, несмотря на доказанные факты, что вирус способен циркулировать в их организмах», — заявил эксперт.

Россельхознадзор снизит цену на вакцину против COVID-19 для животных
Общество
Фото:Александр Плонский / «Ветеринария и жизнь» / ТАСС

Ранее Россельхознадзор сообщил, что в некоторых регионах России стартовала вакцинация домашних животных против COVID-19. Прививки делают препаратом «Карнивак-Ков», разработанным учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных. Вакцинация проводится на базе как частных, так и государственных ветеринарных клиник, которые приобрели вакцину у производителя.

Препарат для животных зарегистрировали 31 марта. В ходе клинических исследований вакцину испытывали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. В Россельхознадзоре утверждали, что антитела к коронавирусу вырабатывались в 100% случаев, однако ученые еще изучают продолжительность иммунной защиты.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Анастасия Курносова Анастасия Курносова
коронавирус вакцинация животные новости
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В России началась вакцинация домашних животных против COVID-19
Общество
Россельхознадзор снизит цену на вакцину против COVID-19 для животных
Общество
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