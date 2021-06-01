Врачи рассказали, надо ли вакцинировать домашних животных от COVID-19

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Сейчас нет необходимости вакцинации домашних питомцев, рассказал РБК директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. По его словам, вакцинация животных начата только в России, и международных рекомендаций по ее проведению нет.

«После ситуации с норками в Европе был проанализирован риск заражения людей, и было установлено, что на данном этапе вакцинация нецелесообразна», — сказал Колбасов. Он добавил, что власти должны регламентировать условия применения вакцины, однако пока соответствующих документов в России нет.

По мнению ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова, вакцинация животных — это «достаточно бесполезное мероприятие», так как достоверных данных о передаче вируса от животных к человеку нет.

«О коронавирусных инфекциях у животных мы знаем давно, и никогда они к группе опасных не относились. По разным данным, от 80 до 100% кошек являются носителями коронавируса, и это не приводит к вымиранию вида, и чаще всего проходит бессимптомно», — заявил он в разговоре с РБК.

Шеляков отметил, что животное может перенести вирус в буквальном смысле на себе, не будучи при этом зараженным. «Представим такую ситуацию, что больной человек плюнул, <...> собака наступила в слюну, в биологическую жидкость, потом почесалась, а вы ее погладили — вот, пожалуйста, вы заразились от животного, но просто потому, что на ней, как на электричке, вирус переехал», — привел он пример.