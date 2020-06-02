СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле. Покупка произошла в январе этого года, утверждает израильская газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Ее стоимость, по данным издания, составила $65 млн. Участок земли в 0,9 га, на котором находится дом общей площадью 2 тыс. кв. м, расположен в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива.

До этого дом принадлежал миллиардеру Алану Ховарду, который купил его в 2006 году за $9 млн. Он потратил огромные средства на обустройство виллы, расширив участок с 6,5 тыс. кв. м до 9,5 тыс. кв. м. и построив два здания, спроектированных архитектором Орли Шремом.

Одно из зданий — гостевой дом площадью 1 тыс. кв. м, второе — вышеупомянутый дом площадью 2 тыс. кв. м. На территории поместья имеется теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий.

Вилла находилась на продаже в течение двух лет, а владелец хотел выручить за нее $100 млн, однако выложить такую сумму за нее никто не решился. В прошлом году Абрамович арендовал недвижимость с возможным правом выкупа, а в январе заключил сделку по ее покупке.