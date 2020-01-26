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СМИ узнали о планах Абрамовича открыть отель в Тель-Авиве

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен сделать отель в здании на набережной Тель-Авива, купленном ранее за $57 млн у французского бизнесмена Доминика Романо. Об этом сообщает издание Globes со ссылкой на источники на рынке.

Речь идет о здании Бейт а-Маген в Тель-Авиве. Как передает Globes, здание находится в зоне, предназначенной для строительства гостиниц в соответствии с программой городского муниципалитета. Площадь пятиэтажного здания недалеко от набережной Герберта Самюэля составляет 6,5 тыс. кв. м, за счет строительства ее планируется довести до 12 тыс. кв. м.

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить «самую дорогую виллу Израиля»
Бизнес

В июне 2019 года израильская газета Calcalist сообщила, что Абрамович намерен приобрести виллу в Израиле за $63 млн. По данным издания, речь шла о вилле с участком земли площадью 9 тыс. кв. м в курортном городе Герцлия неподалеку от Тель-Авива. Кроме того, предпринимателю, у которого есть российское и израильское гражданство, принадлежит и другая недвижимость в этой стране. В 2015 году он купил участок земли площадью 1,5 тыс. кв. м в историческом районе Тель-Авива. Сейчас там расположены отель и несколько одноэтажных строений, внесенных в список особо охраняемых архитектурных объектов муниципалитета.

Теги: Роман Абрамович, отель
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