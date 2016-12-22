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СМИ узнали о планах Абрамовича построить виллу в Тель-Авиве
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СМИ узнали о планах Абрамовича построить виллу в Тель-Авиве
Бизнес, 16:57
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СМИ узнали о планах Абрамовича построить виллу в Тель-Авиве
Частный дом возведут на участке 1,5 тыс. кв. м, находящемся в историческом районе Неве-Цедек. Помимо этого миллиардер планирует реставрировать расположенные на его участке исторические здания и облагородить прилегающую территорию
Роман Абрамович (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В распоряжение израильской газеты «Едиот ахронот» попал план обустройства земли в историческом районе Тель-Авива, которую в 2015 году приобрел российский миллиардер Роман Абрамович.

Проект подготовили архитекторы Моран Пальмони и Ифтах Воск. На территории участка Абрамовича площадью в 1,5 тыс. кв. м в настоящее время располагается отель и несколько одноэтажных строений, которые внесены в список охраняемых архитектурных объектов муниципалитета. Сносить их запрещено, поэтому они будут реставрированы. Помещения одного из этих зданий выделят для проведения художественных экспозиций.

Единственным новым зданием станет городская вилла, в которой будет жить миллиардер. Она будет на один этаж выше остальных построек, но не нанесет ущерба общему архитектурному облику района, который застроен малоэтажными зданиями.

Старый фикус, который растет рядом с домом, сохранят. Паркинг построят на подземном уровне и внутри здания.

Помимо этого план Абрамовича предполагает озеленение, модернизацию и благоустройство прилегающих к владениям миллиардера территорий.​

Генеральный директор компании Franchi Real Estate, специализирующейся на продаже недвижимости иностранным резидентам, Марчелло Инчеллини в разговоре с изданием отметил, что вилла Абрамовича не превратится в престижный дворец, а сохранит скромный вид всего района.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев РБК.

Роман Абрамович занимает 11-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в $10,8 млрд. В конце мая стало известно, что бизнесмен завершил все формальности, связанные с его переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, о сложностях с получением которой писали СМИ.

Авторы: Анна Трунина, Светлана Бурмистрова.
Теги: Роман Абрамович , Тель-Авив , Израиль , иммиграция
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