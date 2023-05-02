«Коммерсантъ» узнал о дефиците компонента для производства фанеры

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности связывает дефицит смол с тем, что производство сырья для них снизилось, а экспорт — нет. В апреле и мае выпуск фенола решено увеличить, заявили в Минпромторге

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Деревообрабатывающие предприятия в России столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы — и просят правительство решить проблему, ограничив экспорт фенола, пишет «Коммерсантъ».

«Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», — говорится в письме, которое ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности направила в Минпромторг и Торгово-промышленную палату.

Из-за дефицита также страдают предприятия, которые производят строительные материалы — целлюлозу и стекловолокно, пишет газета. Кроме того, на нехватку формальдегидной смолы обращала внимание компания-производитель материалов для кровли и гидроизоляции «Технониколь».

Проблему подтвердил крупнейший производитель фанеры — «Свеза». Там указали, что дефицит стал особенно заметен в апреле, и связали это именно с нехваткой фенола на рынке в целом. В компании выступили за участие регуляторов в решении ситуации.

Глава ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов связывает происходящее с тем, что производство фенола снизилось, а его экспорт — нет. В этой ситуации, отмечает он, власти должны вмешаться для обеспечения внутреннего рынка.

Прошлой весной Европа ограничила импорт российской фанеры, а в июле — экспорт фенола, отмечает Дмитрий Семягин из аналитического центра Rupec. Санкции привели к тому, что российские производители сократили выпуск смол и фенола, а экспорт переориентировали на СНГ и Ближний Восток. В то же время источник издания на рынке утверждает, что закупающие смолы предприятия могли заключить контракты на небольшие объемы и теперь не могут купить сырье.

По словам Иртуганова, фенол поставляется по долгосрочным контрактам. Они не нарушаются, но предприятия не могут получить дополнительные объемы. Потребность компаний в смоле он оценил в 5,5 тыс. т в месяц.

Нехватка смолы возникала и раньше, но была сезонной, а закупающим ее предприятиям удавалось адаптироваться, добавил Иртуганов. Теперь же, по его словам, наступил «форс-мажор».

В Минпромторге сообщили газете, что производство фенола и ацетона в первом квартале было стабильным, а отгрузки осуществлялись в рамках согласованных контрактов. В апреле объем выпуска фенола решено увеличить, то же планируется и в мае, добавили в ведомстве.