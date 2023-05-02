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В США потребовали проверить Shein из-за применения принудительного труда

Законодатели из США потребовали проверить Shein из-за использования принудительного труда
Shein, которая планирует выйти на IPO, сначала должна проверить, не применялся ли ее фабриками-поставщиками принудительный труд, считает группа американских законодателей. Речь идет о производствах в Синцзяне, где живут уйгуры
Фото: Chen Lin / Reuters
Фото: Chen Lin / Reuters

Группа американских законодателей направила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы он потребовал от китайской компании Shein раскрыть информацию о возможном применении принудительного труда, сообщает CNBC со ссылкой на письмо.

Речь идет о том, что принудительный труд мусульман-уйгуров мог использоваться на фабриках-поставщиках Shein в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР). Американские законодатели настаивают, что компания должна провести независимую проверку по данному вопросу, прежде чем выйдет на IPO в США. По данным источников Reuters, Shein намерена сделать это во второй половине 2023 года.

Как заявили телеканалу в компании, «Shein серьезно относится к прозрачности всей нашей цепочки поставок» и «привержена уважению прав человека», поэтому у нее «нулевая терпимость к принудительному труду».

О том, что в СУАР может использоваться принудительный труд уйгуров, сообщалось и ранее. Как пишет The New York Times, с такими заявлениями выступали, в частности, шведский ретейлер H&M (он в итоге отказался покупать хлопок в этом районе) и американская компания Nike. Их позицию в Китае критиковали.

США с 2021 года запретили ввоз произведенных в СУАР товаров, отмечает CNBC. Вашингтон не раз называл политику Китая в отношении уйгуров геноцидом, но Китай отвергал подобные обвинения.

В 2022 году Томоя Обоката, специальный докладчик ООН по современным формам рабства, заявил в докладе, что в СУАРе имел место принудительный труд в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, передает Bloomberg. В китайском МИДе на это заявили, что «в Синьцзяне никогда не было принудительного труда» и подобные обвинения — это попытка «очернить Китай».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Синьцзян-Уйгурский район принудительный труд
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